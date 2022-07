Oroscopo della settimana dal 9 luglio per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 luglio 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 9 luglio (21 marzo-21 aprile): spese per la casa

Questa settimana sarà impegnativa ma avete molte energie per affrontare la sfida. Domenica 10 luglio, con il buon aspetto Sole in Cancro e Urano in Toro è probabile che spenderete del denaro per la casa. Anche se questo può squilibrare un po’ il budget, è per la famiglia e dunque necessario. Non è escluso che troverete dei negozi o outlet dove acquistare articoli a un prezzo più basso. Il buon aspetto va avanti fino al 12 luglio: vi sentirete più ambiziosi, pronti a guadagnare di più: sarà il vostro obbiettivo! Mercoledì 13 luglio, con la Luna Piena in Capricorno dovreste esaminare ciò che avete costruito fino a oggi. Saranno evidenziati i risultati ottenuti nei sei mesi precedenti, soprattutto se nell’arco di questo periodo avete fatto progressi nella professione. Se al contrario siete delusi, sfruttate questa energia per lavorare con maggiore impegno e ce la farete. Il 14, il buon aspetto Mercurio-Urano vi spingerà ad avere splendide intuizioni, d’aiuto ad accrescere il valore dei vostri sforzi professionali.

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: ciao ciao tensioni, la relazione migliorerà notevolmente. Tornerete a dialogare anziché chiudervi in silenzio alla minima contrarietà.

Soli: non vorrete sacrificare la vostra libertà e passerete da un flirt a un altro ma attenzione, potreste incontrare una persona speciale e a quel punto addio cara libertà! Oroscopo della settimana Leone dal 9 al 15 luglio (23 luglio-23 agosto): mostrare il talento nascosto

Oroscopo della settimana Leone: Umore

Domenica 10 luglio, il Sole in Cancro in buon aspetto a Urano in Toro, indica che ciò che pubblicherete sui social media potrebbe andare oltre le vostre aspettative. I riflettori sono puntati su di voi in modo positivo. E’ un buon momento per sperimentare pubblicando le vostre opere d’arte, canzoni o poesie. E’ tempo di mostrare il talento nascosto! Mercoledì 13 luglio. la Luna Piena in Capricorno annuncia un altro ciclo di lavoro: dovreste prendere in considerazione ciò che dovete mantenere o eliminare. Durante la lunazione potreste completare progetti o obiettivi tanto attesi o dare i ritocchi finali. Per alcuni può trattarsi del perfezionamento di una posizione lavorativa. Sempre il 13, Venere in Gemelli è in buon aspetto con Saturno retrogrado in Acquario: il vostro punto di vista con particolari impegni professionali potrebbe cambiare. Guarderete i vostri rapporti con più distacco, da una prospettiva del tipo “in fondo si tratta solo di lavoro”.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: sarete molto più calmi e pazienti, il che avrà un impatto positivo sulla relazione. Con il partner c’è fiducia e complicità. Soli: avrete voglia di impegnarvi con una persona e il desiderio sarà reciproco. Avrete una romantica conversazione, parlerete entrambi sinceramente. Oroscopo della settimana Sagittario dal 9 luglio (23 novembre-21 dicembre): cambiamenti nel lavoro Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Domenica 10 luglio, con il sole in Cancro in buon aspetto a Urano in Toro nel lavoro, questo transito annuncia dei cambiamenti ma li apprezzerete: avrete la sensazione che vi stiano mettendo sulla strada lavorativa ideale. Mercoledì 13 luglio Venere in Gemelli è in buon aspetto con Saturno in Acquario: potreste rivedere dopo un po’ di tempo un caro amico/a. Vi darete dei consigli e sarete di reciproco conforto per le difficoltà accadute dall’ultima volta che vi siete visti. Alla fine di questo incontro, vi sentirete entrambi più leggeri, felici e più vicini. Sempre mercoledì 13 luglio, con la Luna Piena in Capricorno avrete la certezza che i vostri sforzi lavorativi sono stati ripagati, vi sentirete sicuri anche a livello finanziario. Il 14 luglio Venere è in dissonanza con Nettuno: anche se è un transito faticoso rivelerà con chi e con cosa vale la pena lavorare! Tuttavia, possono emergere anche verità sgradevoli. Può essere stressante ma avrete un po’ di chiarezza, peraltro tanto necessaria.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: moltiplicate i progetti a due! Per alcuni l’arrivo di un bebè segnerà la realizzazione del più bello dei progetti.

Soli: potrebbe esserci un incontro con un collega, fuori dal posto di lavoro. Sarà divertente e potrebbe diventare romantico. Si sta preparando un’opportunità per una relazione a lungo termine. Sarete piacevolmente sorpresi.