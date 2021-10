Oroscopo della settimana dal 9 ottobre per Ariete, Leone, Sagittario: classifica dei segni

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2021 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo della settimana Ariete dal 9 ottobre (21 marzo-21 aprile): ammorbire l’atteggiamento

Questa settimana la vostra tendenza è progredire e agire ma a volte fare una pausa comporta un maggiore beneficio. Il 10 ottobre, esaminerete con attenzione le aspirazioni professionali. Anche se sembreranno eccentriche, poco raggiungibili, sicuramente troverete il modo di realizzarle. Il 12, in famiglia potrebbe riemergere una vecchia discussione, forse riguardante il denaro. Lavorare insieme a un obbiettivo comune, anche se non sarà facile, potrebbe essere la soluzione. Cercate inoltre di smussare gli angoli:, di ammorbidire l’atteggiamento: sicuramente chi vi circonda terrà in maggiore considerazione ciò che dite. Nel fine settimana, con la Luna in Acquario, cercate di vivere esperienze simpatiche. Ne trarrete grande piacere!

Oroscopo della settimana Ariete: amore

In coppia: Venere in Sagittario risveglia l’amore! con il partner sarete sinceri, generosi, amorosi… Soli: gli incontri non mancano davvero e voi sarete pronti a prendere l’iniziativa. Ma saprete come tenere sulle spine chi vi attrae e ciò intrigarlo/a ancora di più!

Oroscopo della settimana Leone dal 9 al 15 ottobre (23 luglio-23 agosto): un nuovo territorio tutto da esplorare

Oroscopo della settimana Leone: Umore

E’ una settimana in cui ad attendervi c’è l’avventura! State entrando in nuovo territorio tutto da esplorare. Il 10 ottobre, l’assetto planetario indica che è il momento di mollare ciò che non funziona, lavoro compreso, e realizzare ciò che è nelle vostre aspettative. Il 12, saprete come e dove agire per quanto riguarda il miglioramento della professione. Il 13, con la Luna in Acquario, vorrete imporvi e se qualcuno vi ostacolerà vi innervosirete nel giro di un attimo. Puntate ovunque e con chiunque alla solidarietà, alla comprensione. Il 14, l’armonia tra Sole e Giove facilita il dialogo sul posto di lavoro. E’ la giornata ideale per parlare con il boss, eventualmente per fare passi avanti.

Oroscopo della settimana Leone: Amore

In coppia: con Venere in Sagittario l’atmosfera è splendida. Potreste decidere di acquistare una casa o, se non è già accaduto, decidere di andare a vivere insieme, dire il dolce “sì”. Soli: se siete in cerca dell’amore, le prospettive sono ottime per conquistare la persona giusta! Oroscopo della settimana Sagittario dal 9 al 15 ottobre (23 novembre-21 dicembre): cedere a qualche colpo di testa

Oroscopo della settimana Sagittario: Umore

Avete le idee chiare, sapete dove vi state dirigendo ma i pianeti al vostro segno chiedono comunque di tenere sotto controllo il budget e brillare nella comunicazione. L’11 (e anche il 15) la Luna sarà in ottimo aspetto con Giove in Acquario: penserete, e non a torto, di potervi permettere qualsiasi cosa, cedere a qualche colpo di testa o fare le cose in modo diverso dal solito. Avete una gran voglia di libertà. Il 12, è il momento giusto per elaborare una strategia mirata a chiedere un aumento. Il 13, potreste essere convinti di poter firmare un contratto ma non essere ancora pronto. Fate comunque sapere che avete preso la decisione. Tenete presente che firmerete quando Mercurio tornerà in moto diretto, ossia dal 18 ottobre.

Oroscopo della settimana Sagittario: Amore

In coppia: il pianeta rosa rappresenta un invito a trascorrere più tempo con il partner, provare insieme nuove esperienze.

Soli: con Venere nel vostro segno, siete super affascinanti! La settimana è eccellente per accettare inviti, appuntamenti e incontrare una persona speciale che accenderà la passione.