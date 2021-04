Oroscopo della settimana dal 10 al 16 aprile marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 2 al 9 aprile 2021: il fascino è la carta vincente

Oroscopo Umore Cancro

Il fascino naturale potrebbe essere la carta vincente per farvi notare e per ottenere successo. Tuttavia, dovrete mettere a tacere tutti i dubbi che eventualmente dovessero emergere, mollate mentalmente gli errori commessi in passato. Se stanno minando la sicurezza in voi stessi, affrontateli una volta per tutte. Con una Luna Nuova in Ariete, il 12, sarete pronti a sfruttare ogni opportunità. Ma fatelo con cautela, soppesando i pro e i contro: in generale, evitate decisioni impulsive. Il 15, potrebbe esserci un’energia che trasformerà la carriera: fidatevi dell’attuale cambiamento.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: è una settimana in cui dovrete mantenere la calma, i nervi sono a fior di pelle e potrebbero nascere discussioni.

Soli: avventure passionali faranno battere forte il cuore e quando sta così, un Cancro non capisce più niente…

Oroscopo della settimana Scorpione: entrare in contatto con le persone giuste

Oroscopo Umore Scorpione

Il 12, con la Luna Nuova in Ariete, è un buon momento per mollare cattive abitudini e adottarne di nuove. Più in generale è una settimana in cui svilupperete nuove idee e coglierete al volo ottime opportunità. Che vogliate avere successo nella vostra attività, migliorare il benessere o ottenere un nuovo lavoro, la vostra capacità di entrare in contatto con le persone giuste significherà che siete già a metà strada.

Il 13, vi impegnerete a fondo per raggiungere i vostri obbiettivi, dare il via a quei progetti che, seppure nel futuro, promettono delle gratificazioni anche di tipo finanziario.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: giovedì, con l’arrivo di Venere in Toro, attenzione alla gelosia e alla possessività.

Soli: se continuate a rimanere in casa per conto vostro, come pensate di poter incontrare l’amore?

Oroscopo della settimana Pesci: vincerete la partita

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui l’impegno per aumentare il reddito potrebbe essere ricompensato. Potreste ad esempio dare il via a un’attività secondaria oppure emergere altri modi per guadagnare soldi extra. Se il vostro istinto vi dice di provare qualcosa di diverso, va seguito e se avete in mente un obiettivo finanziario specifico, ora è il momento di prepararvi per raggiungerlo.

In ogni caso, data la dissonanza Marte-Nettuno, non vi fidate delle belle apparenze, delle belle parole e fate sempre attenzione a colleghi e concorrenti: qualcuno potrebbe tentare di farvi le scarpe. Vincerete la partita.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il partner potrebbe tentare di cambiarvi ma ricordate che siete speciali, imparate ad apprezzarvi!

Soli: ritrovate sicurezza in voi stessi. Porvi tremila domande, ma lo sapete anche voi, non porta a niente.