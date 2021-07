Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 10 al 16 luglio 2021: credere in voi stessi

Oroscopo Umore Cancro

Le finanze la scorsa settimana, potrebbero aver rappresentato un problema che ora vedrete in una prospettiva diversa. Questa volta sarete preparati e sarà possibile una svolta. Dovete credere in voi stessi, anche se alcune situazioni rappresentano una sfida, e sfruttare al massimo il vostro potenziale. E’ una settimana in cui potrebbe inoltre arrivare l’occasione che stavate aspettando! Aprite gli occhi e cercate di intravedere tutto le opportunità. L’arrivo di Mercurio, il 13 luglio, nel vostro segno rappresenta un momento importante per per far sentire la vostra voce. In generale nel lavoro ci sarà solidarietà.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con il partner gusterete le cose semplici della vita: come ad esempio, tenervi per mano e condividere un dessert.

Soli: sarete voi stessi e ciò vi permetterà di incontrare una persona che vi amerà per come siete.

Oroscopo della settimana Scorpione: le tensioni si placano

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui, lavoro o vita personale, tutto ciò che vi ha inquietato si placherà naturalmente. L’entrata di Mercurio in Cancro, il 13, vi spingerà alla leggerezza, sarete radiosi, rilassati e pronti a dare il meglio: nel lavoro sarete ricompensati, i vostri meriti saranno riconosciuti. Se siete in cerca di un impiego è il momento di inviare il CV o dare il via a una vostra attività. Questa settimana sarete molto motivati, determinati a raggiungere gli obbiettivi su cui vi state impegnando. Lasciatevi guidare da grandi idee e iniziative: grazie al buon aspetto tra Mercurio e Giove potrebbe nascere qualcosa immensamente soddisfacente.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il vostro bisogno di amore e tenerezza, sarà appagato da parole, gesti e piccole attenzioni del partner.

Soli: un flirt, nel giro di poco tempo, potrebbe trasformarsi in una storia seria. Bando alle paure, aprite il cuore.

Oroscopo della settimana Pesci: rinnovata passione per il vostro lavoro

Oroscopo Umore Pesci

E’ una bella settimana, grazie alla presenza del Sole e Mercurio in Cancro, quest’ultimo dal 13, siete ottimisti, in forma torneo, socievoli e indulgenti. Mercurio in buon aspetto con Giove nel vostro segno, indicano un’ondata di sicurezza e rinnovata passione per il vostro lavoro. Sarete spinti a riorganizzare, riprogrammare e riconfigurare il vostro programma in modo che sia il più efficace e motivante possibile. L’importante è che crediate in voi stessi e in tutto ciò che avete da offrire al mondo! La presenza di Giove in Pesci, in particolare il 10 e 11, vi doterà di grande entusiasmo, raggiungerete gli obbiettivi dando prova di buon senso.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: molto romantici, vorrete dimostrare al partner anche la passione. Trovare dei modi per risvegliarla farà molto bene alla relazione.

Soli: siete irresistibili, attirate le persone come falene alla luce: settimana ricca di avvenimenti d’amore positivi!