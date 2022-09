Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 10 al 16 settembre 2022

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 settembre 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 10 al 16 settembre 2022

Oroscopo Umore Cancro

Sabato 10 settembre, con la Luna Piena in Pesci prima di impegnarvi in qualcosa di importante assicuratevi di avere chiara la situazione. Domenica 11 settembre con il buon aspetto Sole-Urano alcune conversazioni con i colleghi potrebbero essere d’aiuto a concretizzare un’aspirazione. Fino a venerdì 16 non ci sono passaggi astrali importanti ma in quella giornata con la dissonanza Venere-Marte delle chiacchierate riguardanti il lavoro potrebbero mandarvi positivamente in tilt. Parlare di rapporti di lavoro, impegni e trattative vi entusiasmerà e rifletterete sul da farsi. Al contempo potreste entrare in ansia dunque cercate di mantenere l’equilibrio. Se necessario, parlatene con le persone di cui vi fidate e che vi sostengono. Esprimete le vostre preoccupazioni o condividete le vostre idee. Avere accanto buoni colleghi sarà di grande aiuto ad alleviare lo stress.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: regnano la complicità e la gioia di vivere! Con il partner avrete belle e sincere conversazioni, esprimerete cose non dette.

Soli: l’amore sarà al centro dei vostri pensieri ma avrete la pericolosa tendenza a farvi delle illusioni. Cautela.

Oroscopo della settimana Scorpione

Oroscopo Umore Scorpione

Sabato 10 settembre la Luna Piena in Pesci introduce una nota divertente e romantica alla giornata. Siete pronti a lanciarvi in ciò che vi fa sentire bene: praticare un hobby, dare il via a un’intrigante storia d’amore… Domenica 11 settembre con il buon aspetto Sole-Urano, attraverso gli amici, la vita sociale, potreste scovare nuove opportunità di lavoro. Potreste inoltre rivitalizzare alcune collaborazioni professionali! Lunedì 12 settembre in casa ci sono alcune cose di cui prendervi cura. Si tratta di piccole riparazioni, manutenzioni o pulizie che a causa degli impegni avete trascurato. Risolvete prima che si trasformino in un grande problema. Venerdì 16 settembre, con la dissonanza Sole-Nettuno potreste capire cosa è che dovete fare per concretizzare e far funzionare le vostre idee. Riguardo i progetti che avete a cuore avrete il sostegno di colleghi e amici, più di quanto possiate immaginare. Imboccate dunque il percorso che desiderate poiché grazie a loro ce la farete!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: mantenete la calma e chiudete il pungiglione in un cassetto. Anziché imbastire discussioni inutili praticate qualche attività insieme! Soli: le relazioni d’amore semplici vi sembreranno noiose. Darete il via a una storia e poi vi stancherete… Riflettete.

Oroscopo della settimana Pesci

Oroscopo Umore Pesci

Sabato 10 settembre. la Luna Piena nel vostro segno vi dota di splendide energie e di grande potere: è la vostra storia e siete voi a decidere quale capitolo scrivere. Non dovete aver paura di mettervi sotto i riflettori. Lunedì 12 settembre, potreste avere la fastidiosa sensazione che qualcosa non va. Fermatevi un momento per capire. Potrebbe trattarsi semplicemente di una bolletta non pagata, una telefonata che dovete fare o un appuntamento che avete preso per oggi e che rischiavate di dimenticare. Venerdì 16 settembre con la dissonanza Venere-Marte in Gemelli potreste sentirvi in conflitto tra impegni personali e professionali, soprattutto se ci sono alcuni ostacoli da superare nella vita privata . Anche se è impegnativo, per superare la fine della settimana lavorativa dovrete placare la mente! Evitate che i problemi privati influiscano sul vostro lavoro!

Oroscopo Amore Pesci