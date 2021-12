Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 11 al 17 dicembre 2021

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 dicembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 11 al 17 dicembre: dotati di un’energia inarrestabile

Oroscopo Umore Cancro

Siete pronti a fare progressi nel lavoro? Sabato, in ogni caso, non sforzatevi per portare a termine la lista delle cose da fare: riposate e rilassatevi! Per tutta la settimana la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno trasforma in meglio le relazioni lavorative. Anche i contratti o gli accordi sono soggetti a modifiche con un ritorno finanziario! Il 13, Mercurio entra in Capricorno e potreste scoprire che è più facile comunicare questi cambiamenti. Sempre lunedì, Marte entra in Sagittario: accentua il vostro desiderio di agire nel settore quotidiano del lavoro e della routine. Questo transito sul lavoro vi dota di una energia inarrestabile. Ricordate solo di rimanere concentrati per ottenere il massimo dalla produttività! Tuttavia, poiché siete pronti pronto a tuffarvi negli, il 16 con la dissonanza Saturno-Urano dovete investire saggiamente sui sogni e sui contatti professionali che favoriranno il vostro percorso lavorativo. Di conseguenza, quando dovrete scegliere una cosa rispetto a un’altra potreste sentirvi stressati. Per prendere le decisioni giuste, riflettete con calma.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il partner è irreprensibile ma voi siete sospettosi. La gelosia non porta a niente. Meglio un dialogo sereno e sincero. Soli: la congiunzione Venere-Plutone potrebbe indicare che state vivendo una relazione clandestina, il che oltre a causare frustrazione vi farà porre molte domande. Parlarne sarebbe un’ottima idea. E lo farete il 15 con la Luna in Toro.

Oroscopo della settimana Scorpione: la comunicazione è la chiave del vostro successo

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana ricca di impegni in cui la comunicazione è al centro della scena! Per l’intera settimana la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno indica che nel lavoro la comunicazione è la chiave del vostro successo. Il transito è perfetto per cambiare le dinamiche di lavoro attraverso il potere delle parole. Il 13 Mercurio entra in Capricorno ed è il momento perfetto pianificare delle conversazioni. Sempre il 13, Marte entra in Sagittario, il che accentua la vostra voglia di aumentare i guadagni. Al riguardo potreste avere delle conversazioni con il boss o i clienti. Il 16 dicembre, la dissonanza Saturno-Urano potrebbe far arrivare dei cambiamenti imprevisti nei contratti, accordi e società. Aspettatevi l’inaspettato tenendo presente che apportare delle modifiche può essere positivo!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: momenti di grande complicità. Questa settimana porterete il partner nel paradiso del piacere. Soli: vivere avventure, flirt spesso simultanei vi permetterà di ricaricare le batterie.

Oroscopo della settimana Pesci: pronti a progredire

Oroscopo Umore Pesci

Questa settimana prenderete in mano il tuo futuro. Siete pronti a crescere, a progredire! Sabato 11 dicembre, potreste avere l’opportunità per ottenere un posto di responsabilità. Il 13 l’arrivo di Mercurio in Capricorno indica che se state cercando un nuovo lavoro, è un ottimo momento per negoziare uno stipendio migliore. Se avete una vostra attività, valutate la possibilità di aumentare i prezzi di alcuni prodotti o servizi. Per tutta la settimana, la congiunzione Venere-Plutone in Capricorno potete trasformare il vostro lavoro grazie ai contatti. Al riguardo dovete essere attivi poiché non potete sapere quale contatto casuale potrebbe portarvi all’opportunità giusta. Il 13 Marte entra Sagittario: sarete particolarmente produttivi e nel lavoro farete dei progressi significativi. Il 16, la dissonanza Saturno-Urano rappresenta un invito a trasformare il modo di comunicare: il che significa che quando parlate dovete mollare l’ansia di esprimervi.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: le vostre esigenze saranno enormi e il partner penserà di non essere all’altezza delle vostre aspettative. Soprattutto perché non sarete in grado di dire chiaramente ciò che desiderate. Difficile, in queste condizioni, accontentarvi!

Soli: potrebbe scattare una forte attrazione e non sarà un fuoco di paglia ma una storia molto rassicurante.