Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 11 al 17 giugno 2022

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 giugno 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 11 al 17 giugno 2022: relazioni che miglioreranno la vostra vita

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui prenderete cura di voi stessi. Sabato 11, con la congiunzione Venere-Urano socializzare online o di persona, vi permetterà di stringere relazioni che miglioreranno la vostra vita in diversi modi. Cercate dunque di avere un atteggiamento amichevole! Lunedì 13 giugno, Mercurio rientra in Gemelli, alle spalle del vostro segno: potrebbero riemergere pensieri negativi e paure presenti quando il pianeta era retrogrado. Ma ora vi offre l’opportunità di affrontarli meglio. Sfruttate le vibrazioni per abbattere qualsiasi stress così da ottenere flessibilità mentale! Martedì 14 giugno, con la Luna Piena in Sagittario sarete spinti a cambiare la routine: ad esempio, bere meno caffè oppure andare a dormire prima o ancora preparare i pasti anziché mangiare fuori, il che vi farebbe risparmiare denaro e gioverebbe alla salute. Il transito, al contempo, conclude un capitolo della vostra vita lavorativa: può ad esempio segnare la fine di un periodo all’interno di un impiego oppure cambierete il vostro programma quotidiano. Per alcuni si tratterà di dare le dimissioni e andare in un posto migliore. Ma apportare le modifiche al vostro percorso professionale non è facile: con i passaggi astrali del 15 giugno, anziché arrabbiarvi per ciò che avete o non avete fatto riguardo alla professione, impegnate le energie per andare avanti così da raggiungere i vostri obbiettivi!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: in programma c’è una settimana romantica! Giornate all’insegna delle coccole, baci e carezze accompagnate da eros voluttuoso…

Soli: aprirete il vostro cuore e la mente ed esprimerete i vostri sentimenti alla persona che vi attrae. L’amore non sarà difficile da dare e ricevere. Al contrario, sarà facile.

Oroscopo della settimana Scorpione: siete sulla strada giusta

Oroscopo Umore Scorpione

Sabato 11 giugno, con la congiunzione Venere-Urano in Toro, concentratevi sulle vostre relazioni così da capire come introdurre maggiore equilibrio in quelle importanti. Mantenete tuttavia la vostra individualità anche in quelle più intime: non significa che vi state allontanando. Lunedì 13 giugno, Mercurio rientra in Gemelli: è ora di affrontare qualsiasi accordo o contratto così da garantire reciproci vantaggi finanziari. Martedì 14 giugno, con la Luna Piena in Sagittario, sarete pronti a rivedere il budget, la sicurezza finanziaria e ciò che apprezzate. Esaminate ciò che avete ottenuto finanziariamente o imparato sul denaro negli ultimi sei mesi. Il 15 giugno, le vostre collaborazioni, accordi e obblighi vi faranno capire che siete sulla strada giusta. Ma nulla vi sarà regalato: il 18 giugno con la dissonanza Venere-Saturno, cercate di stabilire su cosa vale la pena di impegnarvi pensando al futuro!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: questa settimana avete l’opportunità di stabilire armonia nella relazione, a patto che siate sinceri e onesti. Atteggiamento che farà piacere al partner: ricambierà e avrete un bel dialogo. Soli: con le nuove conoscenze siate più selettivi. Attirate personalità dominanti, ma dovete invece mantenere la vostra indipendenza.

Oroscopo della settimana Pesci: un riconoscimento per quanto avete svolto

Oroscopo Umore Pesci

Se possibile, sabato 11 giugno, trascorrete la giornata incontrando amici e fratelli. E’ un ottimo momento per spostarvi e riunirvi, condividere un pranzetto, conversare affettuosamente con le persone a cui volete bene. Lunedì 13 giugno, Mercurio rientra in Gemelli: dovete stabilire dei confini, capire quanto e come il vostro lavoro influisce sulla vostra vita privata. Martedì 14, con la Luna Piena in Sagittario raccoglierete i frutti del vostro impegno: potreste ricevere il riconoscimento per quanto avete svolto o per un risultato ottenuto. Più in generale, farete dei progressi nella carriera. Il 15 giugno, potrebbe essere necessario riflettere sul budget, sulla retribuzione e sulla sicurezza. Gli aspetti astrali colpiscono un punto dolente finanziario, soprattutto se non avete fatto progressi con un obiettivo riguardante il denaro o avete avuto difficoltà a mantenere in equilibrio il budget. Ora ci sarà una sorta di “risveglio” che farà la differenza nelle spese e nel risparmio. Giovedì 16 giugno, con il buon aspetto Sole-Saturno, è possibile vi rendiate conto che la camera da letto ha bisogno di un rinnovamento così da poter dormire bene la notte. Piccoli accorgimenti daranno grandi risultati!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: difficoltà a comunicare, qualche tensione. Se pensate solo al lavoro è evidente che a risentirne è la relazione. Cercate di avere più attenzioni nei confronti del partner…

Soli: evitate di cacciarvi nelle storie complicate. Sfruttate le energie planetarie per attirare persone più in linea con la vostra personalità.