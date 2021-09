Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 11 al 17 settembre 2021

Oroscopo della settimana dal 11 al 17 settembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 11 al 17 settembre 2021: conquistare il centro della scena

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana da dedicare a una comunicazione efficace sul posto di lavoro e con i contatti online. Potrete cogliere nuove opportunità professionali ma dovete far sapere agli altri cosa state cercando. Il 10 e 11, sono due giornate ideali per mettere a punto un progetto, occuparvi degli ultimi dettagli di tipo pratico: otterrete un risultato impeccabile! Il 15, Marte entrerà in Bilancia e le ambizioni saranno al top, vorrete conquistare il centro della scena, imporvi a tutti i costi. Il che spesso è positivo ma è proprio necessario diventare super competitivi? Il pianeta rosso, inoltre, potrebbe spingervi a rinnovare qualcosa in casa o a eliminare ciò che ormai è diventato inutile.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: l’atmosfera sarà molto complice, tornerete a confidarvi reciprocamente come non accadeva da tempo.

Soli: grazie a Venere l’amore vi strizza l’occhiolino! Sfruttate questo momento: incontri a gogo, storie importanti, fidanzamenti ufficiali…

Oroscopo della settimana Scorpione: abbatterete qualsiasi ostacolo

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui avrete la possibilità, grazie anche al potente intuito, di trovare la conclusione su questioni che hanno richiesto la vostra attenzione. Sarete molto efficienti e abbattere qualsiasi ostacolo. Il 13 e 14 settembre, potreste porvi delle domande riguardo il lavoro, la carriera, chiedervi se vi appaghino veramente. Il 16, probabilmente rappresenta la giornata più importante della settimana: avrete il controllo su qualsiasi situazione e una determinazione d’acciaio che vi permetterà di raggiungere i vostri obbiettivi. Venerdì 17, dopo una settimana intensa preparatevi a un piacevole week-end. La Luna in Capricorno è un invito a liberarvi dallo stress praticando anche il vostro hobby preferito.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: Venere nel vostro segno sarà in dissonanza con Saturno: il partner potrebbe riservarvi qualche piccola delusione…

Soli: con la dissonanza Venere-Saturno, circolerà un po’ di pessimismo. Qualche problema non vi permetterà di fare dell’amore una priorità.

Oroscopo della settimana Pesci: occhio alle promesse

Oroscopo Umore Pesci

La settimana presenta delle giornate in cui le acque saranno un po’ agitate. Il 14 settembre, la dissonanza Marte-Nettuno potrebbe tendervi qualche trappola: occhio alle promesse e alle manipolazioni. Non fatevi imbambolare da nessuno! Il 16, attenzione a come vi esprimete: in particolare con alcune persone, ad esempio, con il boss, prima di parlare o scrivere una mail, riflettete e nel secondo caso, rileggete. Ricordate che il diavolo si nasconde nei dettagli… Cercate dunque di essere precisi in ogni cosa che fate. Il 17, con lo splendido aspetto Sole-Plutone potreste scoprire che una conoscenza vi porterà a nuovi contatti utili a soddisfare le vostre aspirazioni professionali. E’ una bella giornata, sarete generosi con le persone care, pronti a vivere insieme i piaceri che offre la vita. Utile, eventualmente, anche ad appianare i conflitti.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: Venere favorisce tenerezza e complicità. Ma attenzione a guardare l’erba del vicino che è sempre più verde…

Soli: affascinanti, seducenti: visto che siete liberi, avete il diritto di realizzare qualche sogno un po’ folle.