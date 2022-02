Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 12 al 18 febbraio 2022

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 febbraio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 12 al 18 febbraio 2022: l’amore bussa alla vostra porta

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana, l’amore potrebbe bussare alla vostra porta, mettete fuori un tappetino di benvenuto. Il 14 febbraio, una persona che conoscete da tempo potrebbe voler diventare più di un semplice amico, desiderare una storia d’amore! Siete pronti ad aprire quella porta? Il 15 febbraio, nel settore finanze dovrete prendere una decisione. Ciò può implicare il modo in cui risparmiate pensando al futuro. E’ importante e dovrete esaminare i pro e i contro di qualsiasi scelta d’investimento. Il 16 febbraio, con il Plenilunio in Leone proverete orgoglio per ciò che avete ottenuto e realizzato finanziariamente. Lo stesso giorno, Marte si congiunge a Venere in Capricorno, il che può avere un impatto positivo sulla vostra ambizione riguardo impegni e collaborazioni professionali. La congiunzione può essere un incentivo a prendere l’iniziativa sul posto di lavoro! Il 17, con il buon aspetto Giove-Urano potreste essere spinti a fare il possibile per ottenere risultati con il networking o a fare progressi nelle vostre aspirazioni. La speranza di trasformare i vostri sogni in realtà sarà ancora più positiva quando il 18 il Sole entra in Pesci.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 17 occhio all’aggressività, alla possessività e all’egoismo. Evitate di rendere pesante l’atmosfera.

Soli: come detto sopra, il 14 potrebbe entrare l’amore nella vostra vita. Una persona corrisponderà in pieno ai vostri ideali e alle aspettative.

Oroscopo della settimana Scorpione: una decisione riguardante la casa

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui rifletterete su dove siete arrivati e quanto ancora dovete rimboccare le maniche. Con l’arrivo di Mercurio in Acquario, il 14, potreste chiedervi quale sarà la vostra prossima impresa e provare una certa tensione mentale. Il 15 febbraio, è possibile dovrete prendere una decisione riguardo alla casa. Potreste scegliere se rimanere in quella attuale o trasferirvi in una nuova abitazione. Questa scelta potrebbe riguardare un familiare che desidera vivere per conto proprio. I progressi che avete fatto nel percorso professionale potrebbero raggiungere il picco con la Luna Piena del 16: potreste ricevere un riconoscimento per qualche risultato ottenuto o per la creatività, soprattutto perché lo stesso giorno c’è la congiunzione Marte-Venere in Capricorno. Il transito indica che nel lavoro qualcosa vi motiverà, sarete entusiasti degli imminenti impegni da portare a termine.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: con Mercurio in Acquario non andrete sempre d’accordo con il partner. Nulla di drammatico, qualche battibecco. Soli: potreste dare il via a una relazione sentimentale basata principalmente su un’intesa intellettuale e spirituale.

Oroscopo della settimana Pesci: conoscenze preziose

Oroscopo Umore Pesci

Questa settimana dovete pensare al vostro futuro lavorativo con ottimismo! Il 14, Mercurio entra in Acquario riflettere a fondo sui progetti di lavoro ma non dovete per questo diventare degli eremiti! Al contrario, cercate di condividere le idee con colleghi fidati, che vi sostengono. Il 16 febbraio. La Luna Piena in Leone indica la fine di un ciclo o un traguardo raggiunto. Lo stesso giorno con la congiunzione Venere-Marte in Capricorno lo stesso giorno, potrebbe esserci una svolta nelle vostre conoscenze: alcune si riveleranno preziose. Vi sentirete fiduciosi, pieni di speranza riguardo al futuro. Continuate a mantenere il buon umore quando il 18 il Sole entra nel vostro segno: ad attendervi ci sono parecchie cose positive!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 13 abbandonatevi alla vertigine dell’amore e dei sensi. Il cielo stimola il desiderio, risveglia l’eros!

Soli: gli incontri piacevoli sono possibili. Siete magnetici, irresistibili e attratti dalle novità. Come si dice? L’occasione fa l’uomo ladro…