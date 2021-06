Oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 12 al 18 giugno 2021: una spinta a frenare le spese

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui potreste sentire una spinta a frenare le spese e avere il controllo sulle vostre finanze o per semplificare le questioni finanziarie in generale. Domenica 13, con la Luna nel vostro segno, a causa di un malinteso chi vi circonda potrebbe deludervi o esserci delle complicazioni riguardanti uno spostamento. Lunedì e martedì, nel lavoro la strada sarà libera, finite le situazioni bloccate – grazie a Marte in Leone – e sarete particolarmente motivati a raggiungere i vostri obbiettivi. In questi sette giorni, il buon aspetto Venere-Urano di sicuro non vi farà passare inosservati.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con il partner gusterete voluttuosamente tutte le gioie della vita, senza complessi e senza moderazione.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più: in una relazione d’amore che durerà nel tempo!

Oroscopo della settimana Scorpione: farete di tutto per ottenere il successo

Oroscopo Umore Scorpione

Se sarete disposti a sfruttare al meglio un’offerta o a sviluppare ulteriormente ciò che avete già realizzato, entrerete in una nuova fase di crescita e benessere. La presenza di Marte in Leone indica che per avere successo sarete pronti a fare tutto il necessario. Lunedì e martedì, in ogni caso, i passaggi astrali potrebbero rendervi un po’ aggressivi e rischiate qualche scontro con un collega o il boss, o un socio. Cercate di essere convincenti anziché testardi. Il 17, con il buon aspetto Venere-Urano potreste avere idee geniali e raggiungere facilmente un obbiettivo professionale.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il vostro è amore per sempre! La relazione è sempre romantica e si rafforza di giorno in giorno.

Soli: grazie a Venere in Cancro, saprete che il cuore di una persona batte solo per voi. Momenti di passione e tenerezza.

Oroscopo della settimana Pesci: non sottovalutare persone e rischi

Oroscopo Umore Pesci

Marte in Leone nel vostro settore del lavoro, del quotidiano continua a dotarvi di belle energie e potreste sentirvi dell’umore giusto per lavorare di più o praticare più esercizio fisico. E’ una settimana in cui sarete molto sicuri di voi, pianificherete progetti ambiziosi ma il 17, con la Luna in Vergine, attenzione a un eccesso di fiducia in voi stessi che potrebbe compromettere non poco il vostro giudizio. Non sottovalutate, dunque, né le persone né i rischi. In generale, quando sentite che avete bisogno di ricaricare le batterie, esercitatevi già da ora a dire dei “no”.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: molto emotivi, il 17 evitate di mostrare diffidenza nei confronti della dolce metà. Non vedete il male dove non c’è.

Soli: se avete intenzione di conquistare una persona, è inutile studiare ogni mossa. Siate naturali, voi stessi e farete centro.