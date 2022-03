Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 12 al 18 marzo 2022

Oroscopo della settimana dal 12 al 18 marzo 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 12 al 18 marzo 2022: nuovi percorsi e opportunità

Oroscopo Umore Cancro

Sfruttate questa settimana per accogliere nel lavoro nuovi percorsi e opportunità. Il 13 marzo, con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci sarete più fiduciosi riguardo al vostro sviluppo professionale. Grazie all’intuito scriverete un nuovo capitolo di lavoro! Il transito vi permetterà di sfruttare l’intuito: quando arriverà una grande opportunità lo capirete al volo! Il 14 potrebbe accadere qualcosa di importante online o offline, forse attraverso il passaparola nei vostri contatti. Siate aperti a qualunque cosa accada! Conversazioni riguardo nuove opportunità o incontri con persone che lavorano nel vostro settore, potrebbero presentarsi il 17 marzo. Mercurio in Pesci è in buon aspetto con Urano in Toro: arriveranno all’improvviso e vi stupiranno! Sempre il 17, avrete talento per la tecnologia. Seduti davanti al pc potreste esaminare come modificare dei video, caricare il primo podcast o capire come creare facilmente un sito Web per la vostra attività. Il 18, con il Plenilunio in Vergine vi sentirete pronti a progredire.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: settimana in cui la casa sarà il vostro rifugio, vorrete coccolare il partner. Eviterete la vita sociale. Agli amici potrebbe mancare la vostra compagnia, ma capiranno che state dando la priorità alla relazione.

Soli: se state iniziando a provare dei sentimenti per una persona che frequentate, potreste essere spinti a nasconderli. Dovete invece esprimerli, anche attraverso un solo dolce messaggio. Dimostrerete che provate qualcosa e siete interessati a portare avanti una relazione.

Oroscopo della settimana Scorpione: sfruttare il vostro talento

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana cercate di essere creativi sul posto di lavoro! Il 13 marzo, la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci rappresenta un invito a scoprire il vostro lato artistico. Avete molte abilità, dunque cercate dei modi per sfruttarle nel lavoro. Il 14, se in questo senso avete bisogno di un piccolo aiuto, potrebbe arrivare un colpo di fortuna! Un cliente o il boss potrebbe notare quanto siete bravi ed esperti. Ve ne parleranno il 17 marzo, quando Mercurio in Pesci sarà in buon aspetto con Marte: la conversazione potrebbe mettervi su un percorso inaspettato. Riceverete nuove idee e una nuova direzione da imboccare. La luna piena in Vergine del 18, sarà d’aiuto a capire con chi vale la pena lavorare e cosa vale la pena di perseguire.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia :il 13 marzo, con la dolce metà potreste programmare una vacanza romantica. Potrebbe trattarsi di una crociera o andare alla scoperta di un’isola greca…

Soli: non vi accontenterete di relazioni mediocri e andrete alla ricerca di un ideale, di una storia fuori dal comune. E potreste trovarla.

Oroscopo della settimana Pesci: elogi dal boss o da un cliente

Oroscopo Umore Pesci

E’ la vostra settimana per brillare! Il 13 marzo, la congiunzione Sole-Nettuno nel vostro segno vi trasformerà in una persona completamente nuova: sarete voi stessi! Non cambierete immagine o atteggiamento, come spesso accade, in base a chi avete di fronte. Il 14, un cliente o il boss potrebbero elogiare la vostra etica del lavoro oppure il prezioso contributo che offrite. Il 17, con il buon aspetto Mercurio in Pesci e Urano in Toro, sarete geniali: risponderete alle domande prima ancora che vi vengano poste. E’ una buona giornata, inoltre per essere ancor più produttivi. Rimboccate le maniche poiché questo entusiasmo nel giro di qualche giorno potrebbe non essere più così potente. Il 18, con la Luna Piena in Vergine, rilassatevi e per sentirvi bene accettate inviti tranquilli.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: voglia di partire, viaggiare: con il partner volete essere felici e innamorati. E non è escluso vi regalerete una vacanza.

Soli: attenzione: il 13 vedrete le persone e le situazioni come volete che siano anziché come sono nella realtà. Il consiglio è quello di fare chiarezza così da capire bene chi avete di fronte, cosa fa per voi e come vi tratta.