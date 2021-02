Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 13 al 19 Febbraio 2021

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 febbraio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 13 al 19 Febbraio 2021: un po’ di egoismo vi farà bene

Oroscopo Umore Cancro

L’inizio della settimana potrebbe non andare così liscio come vorreste. State alla larga dai conflitti lunedì (soprattutto a casa) e usate la vostra naturale empatia per mantenere la pace. Non agitatevi inutilmente e sfruttate le energie per qualcosa di costruttivo.

Martedì e mercoledì, aspettatevi che arrivi una tempesta emotiva. Non è detto sia cosa negativa ma avrete difficoltà a prendere decisioni (e, naturalmente, a mantenerle). Giovedì, venerdì – il Sole entrerà in Pesci e placherà le emozioni – e sabato 20, un po’ di egoismo potrebbe farvi bene, pensate prima di tutto a voi stessi.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il buon aspetto Marte-Plutone, accende la vostra passione, l’eros. Sperando che il partner sia sulla vostra lunghezza d’onda.

Soli: potreste dare il via a una storia d’amore. Unica attenzione: cercate di non idealizzare la persona.

Oroscopo della settimana Scorpione: il supporto delle persone care

Oroscopo Umore Scorpione

Nel fine settimana, non esitate a prendere in considerazione le idee che avete. Calma, lunedì, se ci sono ritardi e contrattempi, evitate confronti inutili, prima di inalberarvi riflettete. Martedì e mercoledì, la vostra personalità magnetica vi farà conquistare ammirazione e affetto. Usate questa esplosione di popolarità a vostro vantaggio.

Giovedì, venerdì e nella prima parte di sabato 19, siate cauti nell’assumere dei rischi. Prima di accettare una proposta, un’offerta, controllate i fatti. E da sabato, con l’entrata del Sole in Pesci, le persone care vi danno il supporto di cui avete bisogno.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: qualche discussione, ma la buona notizia è che a fine settimana tornerà l’armonia.

Soli: passione a babordo! Attrazioni a cui non saprete resistere. L’importante è che mettiate a tacere il demone della gelosia.

Oroscopo della settimana Pesci: si profilano nuove opportunità

Oroscopo Umore Pesci

Nel fine settimana con la Luna nel vostro segno, in famiglia regna un’atmosfera dolce, ideale per scambiare affetto e attenzioni. Lunedì, martedì e mercoledì, non esitate a difendervi, specialmente nelle questioni legali e finanziarie. Giovedì, venerdì e nella prima parte del sabato, lavoro o denaro si profilano delle nuove opportunità.

Valuterete attentamente prima di prendere una decisione – anche nel caso vi troviate di fronte a un problema – e saprete quale sarà la cosa giusta da fare. E il buon aspetto Marte-Nettuno indica la nascita o il rafforzamento di un importante legame d’amicizia.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: l’arrivo del Sole nel vostro segno, sabato, vi spingerà a condividere i sentimenti, a ritrovare una grande tenerezza nonché la passione.

Soli: le conquiste non mancano, l’importante è che non giriate film mentali. Prima approfondite la conoscenza.