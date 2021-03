Oroscopo della settimana dal 13 al 19 marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 13 al 19 marzo 2021: valutare un’opportunità

Oroscopo Umore Cancro

Il Novilunio in Pesci, potrebbe far arrivare un’opportunità. Tuttavia prima di acchiapparla fate un po’ di domande. Ciò che sembra perfetto potrebbe finire per farvi sprecare tempo ed energie. Il 15, una persona potrebbe irritarvi, durante un faccia a faccia dire che avete torto. Anziché liquidarlo, sarebbe bene capire se c’è un briciolo di verità su quanto dice.

Il 16, l’arrivo di Mercurio in Pesci vi spingerà alla condivisione, alla generosità e alla comprensione. Infine, la congiunzione Sole-Venere-Nettuno in Pesci, vi rende molto ricettivi all’ambiente circostante ed è una carta in più per non commettere errori.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il partner vi affascina a suon di tenerezza che dopo l’eros e le serate saranno molto piacevoli.

Soli: attenti a non rimanere intrappolati in un gioco di seduzione. Una persona può sembrare irresistibile ma va gestita con cautela.

Oroscopo della settimana Scorpione: pronti a dare il meglio

Oroscopo Umore Scorpione

La Nuova Nuova in Pesci, indica che è possibile un nuovo inizio ma prima di lanciarvi, indagate. Se ci sono state difficoltà in una relazione di lavoro o familiare, saranno spazzate via da un’ondata di emozioni positive. La buona notizia della settimana è che il 16 Mercurio entrerà in Pesci e saprete cogliere al volo le buone opportunità, al momento giusto.

E’ una settimana, in generale, in cui Sole, Venere, Nettuno in Pesci, in cui sarete davvero affascinanti, gentili e tutti vi ammireranno. E motivati come sarete, nel lavoro e nella vita personale, darete il meglio.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il Novilunio sarà attivo per tutta la settimana: aumenta la passione, l’amore, il romanticismo. E qualche Scorpione concepirà un bebè.

Soli: sex appeal al massimo, fascino, magnetismo e chi vi attrae cadrà ai vostri piedi!

Oroscopo della settimana Pesci: circola un po’ di stress

Oroscopo Umore Pesci

La Luna Nuova nel vostro segno, sabato 13, rappresenta un’opportunità per distinguervi e sostenere quei piani e progetti che per voi hanno un profondo significato. Il 15 potreste essere critici severi nei confronti di voi stessi: siate invece gentili, come lo siete sempre con gli altri. Il 17 sarete diffidenti sulle intenzioni di alcuni colleghi.

Non dovete convincervi ad aprirvi prima di avere fiducia e sentirvi a vostro agio. In generale, lavoro o vita privata, questa settimana potreste sentirvi un po’ stressati – causa Marte in Gemelli – ma non trasformate piccole cose in un dramma, non scatenate polemiche. Anche perché nella maggior parte dei casi si tratterà di un malinteso.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con il partner siete complici, felici e totalmente consapevoli che la vostra è una relazione fortunata.

Soli: grazia, eleganza, fascino, splendore: avete l’effetto calamita e il cuore far bum!