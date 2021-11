Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 13 al 19 novembre 2021

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 novembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 13 al 19 novembre: un contatto imprevisto ma prezioso

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana il Plenilunio vi spinge a fare dei cambiamenti di vita: prenderete l’iniziativa. Sabato e domenica, sono giornata ottime per prendere un impegno importante, ad esempio accettare un’offerta di lavoro o riguardante una questione finanziaria. Il 15, indica che potreste trarre guadagno da un hobby seppure attraverso un duro lavoro. Il 16, è ancora una giornata positiva: Giovedì e venerdì, 18 e 19 novembre, il buon aspetto Venere-Urano farà arrivare un contatto imprevisto ma prezioso: una persona vi sarà di grande aiuto. Il 19 c’è il Plenilunio in Toro: lascerete alle spalle le preoccupazioni riguardanti la realizzazione dei vostri sogni. Mostrerete al mondo di che stoffa siete fatti.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 14, il lavoro potrebbe mettere a dura prova la relazione. Mollate dunque un po’ e dedicatevi anche al partner. Soli: il 15 novembre, potrebbe esserci un incontro che accenderà il vostro lato passionale. Potrebbe essere l’opportunità che stavate cercando per esplorare il vostro lato intimo e sexy.

Oroscopo della settimana Scorpione: concentratevi sugli impegni di lavoro

Oroscopo Umore Scorpione

La terza settimana di novembre è da dedicare agli impegni professionali. Il 14, iniziate a studiare una strategia: le vostre idee brillanti e l’ingegno saranno d’aiuto a concludere affari importanti e impressionare positivamente le persone giuste. E’ un ottimo periodo per ottenere contratti scritti, fare brevi viaggi di lavoro e guadagnare la lealtà degli altri. Il 15, potrebbe esserci un po’ di tensione a casa e con la famiglia. Molto presi dal lavoro, rischiate di trascurare le persone care. Il 16, è un’ottima giornata per chiedere un aumento o candidarvi per una posizione di livello più alto. Se siete in cerca di un nuovo impiego, è oggi che dovete mandare il vostro CV. Giovedì e venerdì 18 e 19 novembre, una conversazione potrebbe influire sul vostro percorso lavorativo: vi offriranno un nuova opportunità o potrebbe cambiare il corso di rapporti commerciali e contratti preesistenti! Il 19, il Plenilunio in Toro conferma che potreste firmare un contratto, un accordo, o chiudere una collaborazione di lavoro. Il transito può comportare entrambe le cose.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 19 preparatevi: il partner sarà pronto a coccolarvi, a viziarvi, vi dedicherà attenzioni speciali.Soli: il 19 è la giornata perfetta per contattare chi vi attrae: l’atmosfera sarà molto romantica, avrete dolci sorprese.

Oroscopo della settimana Pesci: una svolta inattesa e fortunata

Oroscopo Umore Pesci

Domenica 14, un’amicizia casuale potrebbe diventare importante, alla base ci sarà la lealtà e non è escluso che insieme darete il via a un progetto. Il 15, potreste dubitare delle vostre capacità ma un’opportunità vi farà ritrovare sicurezza. Il 16, infatti vi sentirete supportati da chi vi circonda e vi sarà più facile perseguire i vostri obbiettivi di lavoro. Lo stesso giorno, Marte si oppone a Urano: il che potrebbe portare a un cambiamento positivo sul lavoro o nel percorso professionale. Il 18 e 19 novembre. Conversare con i colleghi o con i contatti professionali vi garantirà una svolta inaspettata ma fortunata. Potreste scoprire che contattare una persona a cui non avete mai pensato sarà d’aiuto a una crescita professionale. Il 19, con il Plenilunio in Toro, avrete dunque una nuova prospettiva o direzione da seguire nel percorso lavorativo.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 14 e 15, vorrete sempre più attenzioni, coccole, rassicurazioni. Cercate di non essere eccessivamente esigenti.

Soli: il 18, capirete che potete concedere la vostra fiducia a una persona che vi corteggia. E la storia a quel punto decollerà.