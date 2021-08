Oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 14 al 20 agosto 2021: ampliare la cerchia delle conoscenze

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui dovete farvi notare: avrete la possibilità di ampliare la cerchia delle conoscenze e scoprire persone molto interessanti. Il 15, occhio: potreste fare una follia e far saltare il budget. Prudenza zero, dunque prima di cliccare su “acquista ora”, riflettete. Il 16, Venere entra in Bilancia: al vostro segno ricorda di prendere cura di voi stessi, della famiglia. Volendo potete abbellire la casa per renderla più confortevole. Il 18, potrebbero esserci delle discussioni con i colleghi. Affrontate la giornata con calma, prima di parlare contate fino a cento. Il 20, lasciate che a decidere siano gli altri, tanto più che la cosa non vi porrà alcun problema. Al contempo è una giornata perfetta per condividere le idee: potreste averne una che sarà accolta con entusiasmo.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con Venere in Bilancia, non avrete voglia di discutere o affrontare con sincerità qualche problema presente nella relazione.

Soli: avrete voglia di una storia stabile, che vi rassicuri e vi dia la possibilità di essere voi stessi. Bene: iniziate a socializzare di più!

Oroscopo della settimana Scorpione: siete dei leader!

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui inizialmente avete la sensazione che nessuno vi ascolti ma verso venerdì vi accorgerete che siete dei leader! Il 15, potreste aver voglia di dare il via a un’attività in proprio: una grande idea ma prima di salpare riflettete ancora un po’ e date un’aggiustata ai dettagli. Tanto più che il 16, l’arrivo di Venere in Bilancia rappresenta un invito a concentrarvi (quasi) totalmente su obbiettivi e progetti che avete a cuore. Mettete dunque da parte le distrazioni, ritagliate del tempo solo per voi e lavorate seguendo il vostro ritmo. Il 18, la voglia di affermare idee e opinioni è comprensibile ma non potete dire “no” a qualsiasi cosa dicano gli altri!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: per qualche motivo (un po’ egoisti?) sarete meno presenti con il partner. Con buona pace dell’armonia.

Soli: la presenza di Venere in Bilancia, potrebbe spingervi a stare in solitudine, dare la priorità ai vostri bisogni.

Oroscopo della settimana Pesci: un solido investimento

Oroscopo Umore Pesci

Per fortuna il vostro è un segno d’Acqua, in linea con il mare: è una settimana in cui arrivano ondate di energia che a volte vi portano giù e altre vi fanno riemergere. Il 15, mettete ordine in casa, sbarazzatevi di ciò che non vi serve più! Il 16, potreste prendere un solido impegno finanziario: è l’effetto Venere in Bilancia. Investirete in qualcosa che mostra grandi promesse. Il 18 potrebbe emergere delle tensioni nascoste tra voi e un collega o un cliente oppure un socio. Il modo in cui supererete il problema avrà un impatto sul futuro della relazione. Il 19, sarete certi di poter permettervi una spesa: pianificatela ed eviterete errori. Il 20, sarete molto convincenti. Approfittatene per far passare le vostre idee, le vostre opinioni.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: cercate di parlare e ascoltarvi a vicenda. Potreste scoprire un nuovo modo di comunicare e capirvi.

Soli: non è la settimana migliore per conquistare, probabilmente avete ben altro per la testa. L’amore può aspettare.