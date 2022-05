Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 14 al 20 maggio 2022

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 maggio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Cancro dal 14 al 20 maggio 2022: una decisione importante riguardante la casa

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana, dopo una pausa per riprendere fiato, andrete di nuovo avanti.

Domenica 15 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno, un amico/a potrebbe voler rendere la relazione più personale e intima, ma forse non siete pronti. Metterete uno stop. Lunedì 16 maggio con il Plenilunio in Scorpione cercate di trovare il modo per rilassarvi. Guardate un film in streaming o ascoltate un audiolibro oppure concentratevi sulla creazione di qualcosa che vi metta di buon umore. Date a voi stessi tanta pazienza e gentilezza quanta ne date sempre agli altri. Il 19 maggio, con il buon aspetto Sole-Plutone, potreste dover esaminare i vostri impegni professionali: affinché il lavoro funzioni vanno apportati i cambiamenti necessari. Venerdì 20, potreste essere sul punto di prendere una decisione importante riguardante la vostra casa Il 21 maggio, il Sole entra in Gemelli, la mente sarà un vulcano di idee ma prima di parlarne capite bene quale direzione volete imboccare. Sfruttate questo transito per riflettere e ricaricare le batterie.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: più disposti a fare delle concessioni, l’atmosfera nella relazione sarà più serena. Grandi slanci di passione per il partner. Soli: il 17 l’atmosfera è perfetta per flirtare o passare del tempo con la persona che ti piace e che vi corteggia. Ovunque in ogni caso, grazie alla serenità che trasmettete farete un’ottima impressione.

Oroscopo della settimana Scorpione: una svolta positiva nelle finanze

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 15 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno potrebbero esserci delle tensioni in famiglia. Sarete tutti testardi e sarà difficile trovare un compromesso. La cosa migliore è parlarne con calma! Tenete presente, inoltre, che il vostro equilibrio tra lavoro e vita privata dipenderà da chi e a cosa date la priorità nella vita personale e quella professionale. Lunedì 16 maggio, con la Luna Piena nel vostro segno se il quotidiano vi ha impegnato tanto al punto da non aver avuto un momento e pensare a ciò che volete veramente, ora la situazione arriverà al culmine. È importante decidere la direzione che volete imboccare, eventualmente parlando con gli amici. Il 19, il Sole in Toro sarà in buon aspetto con Plutone retrogrado in Capricorno: è il momento di riesaminare la comunicazione all’interno dei rapporti di lavoro, degli accordi. Potrebbero dirvi qualcosa che vi spingerà giustamente a fare un passo indietro così da rivedere i termini e le condizioni. Il 21, il Sole entra in Gemelli e farà emergere un approccio spensierato alle questioni lavorative. Ma non solo: potrebbero emergere nuove informazioni che porteranno a una svolta finanziaria positiva.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: mercoledì e giovedì l’atmosfera sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni! Soli: potrebbe circolare un po’ di confusione riguardo ai sentimenti nei confronti di una persona. Vi chiederete se sia solo amicizia o qualcosa di più…

Oroscopo della settimana Pesci: la Luna Piena fa arrivare un cambiamento

Oroscopo Umore Pesci

Nel lavoro, è una settimana entusiasmante, piena di sorprese! Domenica 15 maggio, con la dissonanza Sole-Saturno in Acquario cercherete il modo per mantenere privata la vita personale. Ciò potrebbe comportare di modificare le password, utilizzare software antivirus o aggiungere l’autenticazione a due fattori su account importanti. Lunedì 16 maggio, con la Luna Piena in Scorpione, potreste riflettere sul vostro grado di istruzione. Potreste decidere, ad esempio, di tornare all’università per finire il corso di laurea oppure vi state per laureare e vi chiederete se iscrivervi a una specializzazione. Nel lavoro, potreste apprendere o capire qualcosa che avrà un impatto significativo sul percorso professionale. Per alcuni, ciò potrebbe segnare la fine di un corso o di un workshop oppure riguardare un viaggio di lavoro. La Luna Piena porta un cambiamento e lo vedrete nelle prossime settimane. Il 18, con la congiunzione Marte-Nettuno nel vostro segno, sarete pronti ad andare avanti con determinazione: dovete solo assicurarvi di avere un obiettivo chiaro da seguire.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: deliziosi momenti di relax e benessere con il partner, questa armonia vi darà anche un profondo equilibrio interiore.

Soli: le conquiste non mancano, ma evitate di lanciarvi in una storia a occhi chiusi. Cercate di approfondire la conoscenza. Mettetevi al riparo dalle delusioni.