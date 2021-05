Oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 15 al 21 maggio 2021: puntare sulle novità

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana ultra dinamica, vi sentirete pronti a conquistare il mondo, a concretizzare un’idea che avete da tempo. Il buon aspetto tra Marte nel vostro segno e Urano a voi annuncia che siete sulla strada giusta e fate bene a puntare sulle novità, vi consentiranno di progredire.

Il recente arrivo di Giove in Pesci indica che se volete apprendere qualcosa per migliorare il CV, dovete provarci. Qualcuno inoltre potrebbe proporvi una posizione di leadership: ve la sentirete di accettare? Dovreste. Per quanto riguarda il denaro, riuscirete a gestire con grande razionalità le spese.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: fiducia nel partner, reciproca fedeltà: il vostro è un amore destinato a durare per sempre!

Soli: il rapporto con un/a conoscente si rafforzerà. Il tempo dirà quale direzione imboccherete.

Oroscopo della settimana Scorpione: abili nelle negoziazioni

Oroscopo Umore Scorpione

Il buon aspetto tra Marte e Urano, questa settimana rappresenta un invito a provare qualcosa di nuovo. Potreste cercare delle opportunità che animeranno una relazione e ne miglioreranno le qualità. Potreste sperimentare una rinascita della creatività! Il recente arrivo di Giove in Pesci inoltre vi spingerà a mettere il vostro talento sotto i riflettori.

Saprete prendere le giuste decisioni, sarete abili nelle negoziazioni ma soprattutto vi adatterete con entusiasmo alle situazioni. Soltanto martedì alcune preoccupazioni familiari potrebbero farvi perdere la concentrazione nel lavoro.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: un giorno pensate che tutto vada bene e un altro che vada tutto di traverso. Cercate di chiudere un occhio su alcuni dettagli!

Soli: la possibilità di conquistare c’è tutta ma occhio al vostro senso dell’umorismo che, senza volerlo, può ferire.

Oroscopo della settimana Pesci: un aiuto da una persona importante

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui potreste entrare in contatto con una persona importante da cui riceverete un aiuto. Se in mente avete un progetto ed è innovativo vi distinguerete dalla massa con successo! Giove nel vostro segno inoltre vi invia una splendida ondata di energie positive e fa arrivare belle opportunità.

All’inizio della settimana sarete i saggi della cerchia di amicizie: avrete risposte a qualsiasi domanda. Martedì e mercoledì in particolare sarete pozzi di saggezza e ciò sarà d’aiuto a chi ne ha bisogno. Venerdì, invece, sarete distratti, pigri e se non volete commettere errori dovrete concentrarvi.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: avete bisogno di sentire che il partner vi capisce e vi sostiene emotivamente. E lo farà.

Soli: voglia di socializzare, di stringere nuove conoscenze: e una persona con cui avrete conversazioni stimolanti, vi attrarrà.