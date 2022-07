Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 16 al 22 luglio 2022

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 luglio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 16 al 22 luglio 2022: Venere vi rende super affascinanti

Oroscopo Umore Cancro

Domenica 17 luglio, il Sole nel vostro segno in buon aspetto a Nettuno in Pesci indica che è tempo di rinnovare la fiducia in voi stessi. E’ una buona idea ripercorrere i recenti successi, ciò che avete imparato e quanto lontano siete arrivati. Lunedì 18 luglio, Venere entra nel vostro segno: darà la sicurezza in voi stessi, nel vostro aspetto, nel comportamento e nelle prime impressioni in un ambiente di lavoro. Niente di meglio se state cercando un lavoro o dovete sostenere un colloquio. In generale, nel lavoro fate vostra questa energia poiché quando Mercurio e il Sole nel vostro segno, sempre il 18, saranno in dissonanza con Plutone porteranno alla luce la verità dietro le dinamiche di potere nei vostri accordi e contratti. Un collega, socio o cliente può rivelare delle verità nascoste che avranno un impatto sul lavoro. Potreste arrivare al punto di chiedervi quanto siete in sintonia con gli accordi professionali. Nel futuro vi vedete ancora lavorare nello stesso posto, con le stesse persone (soci compresi)?

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: nella relazione c’è complicità e dolcezza. I passaggi astrali favoriscono il dialogo, parlerete del vostro futuro insieme. Soli: affascinanti al massimo, con Venere nel vostro segno è il momento perfetto per i primi appuntamenti, nuove storie d’amore. Ricordate solo di stabilire dei limiti.

Oroscopo della settimana Scorpione: idee che cambiano la vita

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 17 luglio, il Sole in Cancro è in buon aspetto con Nettuno in Pesci: potreste essere in vacanza, vedere posti nuovi e parlare con nuove persone. O forse state facendo i bagagli per intraprendere un lungo viaggio. Anche se oggi avete solo poche ore a disposizione, andate in un posto nuovo. Vivete pienamente la gioia di essere altrove. Lunedì 18 luglio, Mercurio in Cancro è in dissonanza con Plutone in Capricorno: è un aspetto difficile per la maggior parte delle persone, ma per voi significa avere delle idee meravigliose che cambiano la vita. È vero che forse gli altri non capiranno le vostre idee e potrebbero non essere di sostegno, anche pratico, ai vostri piani, ma un po’ di autonomia non vi dispiacerà. Potete farcela da soli! Martedì 19 luglio potrebbe circolare un po’ di frustrazione riguardante il lavoro, l’ambiente di lavoro e i doveri. Capire cosa vi fa irritare può essere importante. Godrete di un ritrovato riconoscimento quando il 19 luglio e in seguito il 22, Mercurio e il Sole entreranno rispettivamente in Leone. Sarete orgogliosi di quanto avete ottenuto nel vostro percorso professionale. I due transiti, se volete ampliare gli orizzonti di lavoro, saranno d’aiuto a uscire dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: evitate lotte di potere, braccio di ferro perfettamente inutile. Venere vi invia belle vibrazioni ma voi dovete metterci del vostro… Soli: non vi andrà bene nessuno! Siete troppo esigenti o troppo sicuro di voi stessi? Attenzione, questo gioco non vi porta verso un rapporto né stabile né sereno.

Oroscopo della settimana Pesci: nuove idee, nuovi progetti

Oroscopo Umore Pesci

Domenica 17 luglio, il Sole in Cancro è in buon aspetto con Nettuno in Pesci sarete in sintonia con le vostre intuizioni ma avete il supporto adeguato per realizzare le vostre aspirazioni? Se la risposta è no, lo troverete… Il 18 luglio con l’arrivo di Venere in Cancro concretizzerete nuove idee, nuovi progetti e sarete pronti a dare il massimo. Lunedì 18 luglio, Mercurio in Cancro è in dissonanza con Plutone in Capricorno: nel tentativo di convincervi rispetto a qualcosa, un amico non volendo potrebbe ferire i vostri sentimenti. Potrebbe nascere una discussione o come minimo un malinteso. Meglio trovare un compromesso: guardare le cose dal punto di vista dell’altro e in questo modo rafforzerete la relazione. Con questo transito potreste avere un’idea migliore di chi e cosa entrerà a far parte del vostro percorso professionale. Il lavoro diventerà sicuramente più vivace quando il 19 luglio e poi il 22, Mercurio e Sole entreranno in Leone: trarrete piacere dalle attività e dalle relazioni di lavoro.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: Venere riaccende il romanticismo e Marte la passione! L’atmosfera è molto sensuale: gustate insieme al partner i piccoli piaceri della vita.

Soli: è una settimana in cui uscire e incontrare persone nuove. Chi vi circonda sarà ammaliato dalla dolcezza, sensualità e fascino che sprigionate! Venere in Cancro moltiplica le opportunità di conquista.