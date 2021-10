Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 16 al 22 ottobre 2021

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 ottobre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Oroscopo della settimana Cancro dal 16 al 22 ottobre 2021: riconoscimenti nel lavoro

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui ciò che inizialmente sembrava un percorso accidentato potrebbe trasformarsi in una buona opportunità. Il 17 ottobre, il Sole in dissonanza con Plutone, potrebbe indicare tensioni tra voi e familiari o parenti. Anziché discutere impegnate le energie in qualche lavoretto in casa. Il 18, Mercurio e Giove riprendono il moto diretto: sarete pronti a migliorare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Mercurio sarà d’aiuto a esprimervi con fluidità nel lavoro e nella sfera personale. Con l’aspetto di Giove ci sarà una trasformazione positiva nella professione e sul fronte finanze. Mercoledì 20, la Luna Piena in Ariete al vostro segno indica che potrebbero arrivare dei riconoscimenti per i vostri risultati professionali o il duro impegno e che meritate ampiamente!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: potreste pensare di non aver prestato o ricevuto abbastanza attenzioni. Allora, questa settimana organizzate una cenetta a due a lume di candela e vivrete magic moment!

Soli: a una conoscenza recente vorreste dare un colpo d’acceleratore. Prendete tempo, per ora godete di ciò che arriva.

Oroscopo della settimana Scorpione: sicurezza nelle vostre capacità

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui potreste conoscere persone che saranno d’aiuto a lanciare un vostro progetto. Più in generale, direte ciao ciao allo stress! Il 18, Mercurio in Bilancia torna in moto diretto: la comunicazione diventa più facile, improvvisamente le persone sono meno aggressive e più disposte a dare una mano. Nel lavoro ritroverete sicurezza nelle vostre capacità e competenze. Non solo chiarirete con determinazione qualsiasi dubbio riguardanti un contratto o un socio. Mercoledì 20 ottobre, il Plenilunio in Ariete chiude un capitolo sulle abitudini quotidiane e la routine lavorativa. Per alcuni Scorpione, ciò potrebbe indicare che mollerete un posto di lavoro o trasferirete, ad esempio, la vostra attività in un posto nuovo. In ogni caso, visto che il transito vi rende molto impulsivi, riflettete prima di agire o di parlare. Anticipiamo che dal 23, con il Sole nel vostro segno, sarete pronti a conquistare il mondo!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: vorrete imporvi a tutti i costi ma il partner non si piegherà. Se non volete discutere in modo acceso, dovete cedere un po’. Soli: siete liberi, disponibili: sfruttate al massimo le opportunità d’amore che si presenteranno!

Oroscopo della settimana Pesci: le finanze sorridono!

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui ogni opportunità è come un’ostrica al cui interno si nasconde una perla. Il 17 ottobre, se siete in cerca di impiego o volete cambiarlo, aggiornate il CV e inviatelo poiché le possibilità di ricevere risposte positive sono alte! Il 18, Mercurio e Giove riprendono il moto diretto. Mercurio indica che avrete le idee chiare e farete la scelta giusta per trasformare il percorso lavorativo. Valuterete correttamente i pro e i contro. Se di recente avete dubitato delle vostre capacità o delle idee, Giove vi inietterà una dose maxi di fiducia, quella di cui avete bisogno per realizzare i vostri progetti. Il 20, con il Plenilunio in Ariete, dovete mollare qualsiasi pensiero negativo riguardante la possibilità di fare soldi. Tanto più che potrebbe entrare una somma di denaro che aspettate da tempo oppure ottenere il sospirato aumento o, ancora, firmare un buon contratto!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: la persona amata dovrà farsi in quattro per piacervi, accendere il desiderio. In caso contrario, potreste fare i/le birichini/e, anche solo con il pensiero…

Soli: la voglia di vivere una passione è intensa ma rischiate di commettere qualche errore o illudervi. Prima di lanciarvi, riflettete.