Oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 17 al 23 aprile 2021: soluzioni a portata di mano

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana eccellente ed è tempo di “pavoneggiarvi” poiché non farlo sarebbe sprecare delle grandi opportunità. Provateci e migliorerete notevolmente la reputazione. Con il Sole e Mercurio – dal 20 aprile – e Venere in Toro un’improvvisa idea potrebbe aumentare le finanze o portare a concludere più affari. Il 18 aprile, la congiunzione Sole-Mercurio vi spingerà a puntare l’attenzione sul denaro, il potere e il successo: lasciate che questa spinta competitiva vi aiuti a raggiungere il top. Mostrate a tutti che il vostro segno può avere i piedi per terra e parecchie soluzioni a portata di mano.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: i pianeti in Toro rendono l’atmosfera rassicurante e sensuale, promettono notti bollenti.

Soli: è il momento di uscire e fare degli incontri: potete conquistare in batter di ciglia, nessuno potrà resistervi!

Oroscopo della settimana Scorpione: fare il punto sulle finanze

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana sarete in un vortice di attività e le idee arriveranno velocemente mettendovi in grado di utilizzarle in qualsiasi settore della vostra vita. Il 19, la vostra tendenza tuttavia sarà quella di pensare troppo e non sempre in modo positivo. Cercate, nel corso della settimana, di fare il punto sulle finanze, evadete la posta, portate a termine quanto dovete.

La cosa migliore, con Sole, Mercurio e Venere in Toro è tenere d’occhio le spese: con questo segno non si scherza… Nel lavoro, il 20 evitate di fare affidamento sui colleghi, nel momento del bisogno potrebbero essere indifferenti.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: Venere in Toro vi rende gelosi, possessivi: il partner dovrà essere molto paziente…

Soli: avete molteplici possibilità di incontri, a patto di uscire e stringere nuove conoscenze!

Oroscopo della settimana Pesci: è la settimana in cui concretizzare le idee

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui sarete molto dinamici, pronti a concretizzare le idee che vi entusiasmano e a difendere i vostri interessi. Il 18 in particolare è la giornata ideale per contattare chi vi deve dei soldi. In generale la congiunzione Sole-Mercurio in Toro per il vostro segno è eccellente, vi fa imboccare la strada giusta per guadagnare di più e diventare più autosufficienti.

E’ la settimana perfetta per esaminare con attenzione il budget ed eventualmente cambiare qualcosa, fissare degli obbiettivi finanziari e scovare nuovi modi per avere delle entrate.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: dite no al quotidiano, introducete un po’ di movimento e divertimento nella relazione.

Soli: con Venere in Toro potreste essere attratti da una persona dolce come il miele. Vi sembrerà irresistibile ma lo siete anche voi.