Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 18 al 24 dicembre 2021

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 dicembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 18 al 24 dicembre: tornano a galla vecchie discussioni

Oroscopo Umore Cancro

In vista del periodo natalizio, solitamente abbastanza movimentato, il 18 con la Luna Piena in Gemelli avrete voglia di concedervi una pausa e prendere cura di voi stessi. Il 19, Venere in Capricorno entra in moto retrogrado e nelle relazioni potrebbero tornare a galla vecchie discussioni che renderanno difficile trovare un’intesa. I rapporti, fino a febbraio 2022, saranno messi alla prova e potrebbero emergere anche dei segreti. Sebbene il conflitto non sia la soluzione ideale, potrebbe essere necessario per risolvere alcune situazioni. Anche nel lavoro ci sarà da rivedere qualche aspetto: esaminerete seriamente il percorso e gli impegni. Potreste eliminarne alcuni così da concentrarvi su altri. Il 22 quando il Sole entrerà in Capricorno avrete grande sicurezza in voi stessi e vi permetterà di prendere potere negli accordi e nelle collaborazioni.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: un vento magico spazzerà qualsiasi incomprensione, tabù o inibizione. Sfruttate questo momento: senza esitazione o timore. Soli: il 24 vi sentirete finalmente liberi dal passato, inoltre arriveranno sms d’amore di persone che vi corteggiano. Non dovete aver paura di rischiare di nuovo…

Oroscopo della settimana Scorpione: prima di parlare, riflettete

Oroscopo Umore Scorpione

Con la Luna Piena del 18, pensate a saldare eventuali debiti o fatture. E’ il momento di tenere sotto controllo le finanze prima del nuovo anno o in seguito potreste essere costretti a chiedere un aiuto. Il 19, Venere in Capricorno entra in moto retrogrado – fino a febbraio 2022 – e dovrete evitare di parlare impulsivamente poiché rischiate malintesi. Prima di parlare riflettete, così da non ferire i sentimenti di una persona. Con questo transito, forse dovreste rivedere anche nel lavoro il modo di comunicare. Fino a febbraio avrete tutto il tempo per cambiare. Il 22, il Sole entrerà in Capricorno e sarà un buon momento per negoziare o presentare un progetto: sarete più propositivi. Nel frattempo, con la dissonanza Saturno-Urano per tutta la settimana dovrete destreggiarvi tra lavoro e vita privata. E non è escluso che per decidere a chi o cosa dare la priorità, dovrete fare scelte difficili. Concentratevi su ciò che per voi conta di più.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: con il partner è una settimana all’insegna dell’amore, della dolcezza! In casa c’è un’atmosfera romantica.

Soli: il 20, potreste ricevere un invito da una persona che non conoscete bene ma che vi intrigherà, accenderà pensieri romantici.

Oroscopo della settimana Pesci: la priorità è la famiglia

Oroscopo Umore Pesci

Dopo aver passato del tempo con gli amici, il 18 con la Luna Piena in Gemelli la priorità va alla famiglia. Il Plenilunio vi spinge infatti a godere le tradizioni natalizie con i vostri cari così da conservare bei ricordi. Immergetevi in quell’atmosfera piena d’affetto poiché il 19, quando Venere in Capricorno entrerà in moto retrogrado c’è la forte possibilità di porre fine ad amicizie importanti e di chiudere con la cerchia sociale. E’ un ottimo momento per prendere una pausa dai social media e ripensare a chi lasciate entrare nella vostra vita. Il transito, che durerà fino a febbraio 2022, anche nel vi spingerà a cambiare i contatti, vi avvicinerete ad alcuni colleghi mentre altri svaniranno.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 24 e 25 evitate di entrare in rotta di collisione con la persona amata. Il motivo? Non lo saprete bene nemmeno voi.

Single: potrebbe esserci un incontro che si trasformerà velocemente in una relazione stabile e felice.