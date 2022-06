Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 18 al 24 giugno 2022

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 giugno 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 18 al 24 giugno 2022: cogliere al volo le opportunità

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui nel lavoro brillerete. Domenica 19 giugno, rilassarvi sarà difficile: le persone care vi faranno parecchie richieste. A volte non riuscite a chiedere qualcosa per voi ma mettendo voi al primo posto, oggi andrà tutto molto meglio! Lunedì 20 giugno, con Mercurio in Gemelli in buon aspetto con Giove in Ariete nel lavoro potrebbe arrivare un’opportunità. Ciò potrebbe significare, ad esempio, sostituire temporaneamente un superiore assente oppure potrebbero mettervi a capo di un team che svolge un progetto. Il transito rappresenta anche opportunità per trovare un professionista disposto a collaborare con voi per promuovere al meglio i prodotti o servizi della vostra azienda a un pubblico più ampio. Tenete presente che le opportunità odierne sono fugaci dunque vanno colte al volo! Il 21 giugno, il Sole entra nel vostro segno: in qualsiasi ambiente di lavoro vi muoverete con più sicurezza. Sempre il 21 con il buon aspetto Venere-Plutone potete sfruttare la ritrovata sicurezza per chiedere – e ricevere – al boss o ai colleghi ciò di cui avete bisogno!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: è una splendida settimana in cui vi sentirete sostenuti e valorizzati dal partner. Circolano dolcezza, romanticismo e tanti reciproci complimenti.

Soli: Il cielo astrale accentua il vostro sex appeal e vi assicura il successo. Direte addio alla solitudine!

Oroscopo della settimana Scorpione: conversazioni illuminanti

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 19 giugno, potrebbe esserci un piccolo problema su una richiesta di prestito, investimento o altro tipo di transazione finanziaria. È possibile che il sito web su cui state navigando non sia chiaro, i moduli di cui avete bisogno non vengano caricati o vi chiedano di inviare via fax una copia con la vostra firma (ma oggi chi ha un fax?). Ci vorrà un bel po’ di pazienza. Se possibile, rimandate. Lunedì 21 giugno, con l’ultimo quarto di Luna in Pesci, se avete bisogno di perfezionare ulteriormente un progetto, fatelo e mollate le questioni che potete lasciare in sospeso. Sempre il 21 giugno, il Sole entra in Cancro: il transito crea un’atmosfera magica e sarà d’aiuto a progredire nel lavoro. Se volete raggiungere nuove vette, seguite il vostro leggendario intuito, Il 22 con lo splendido aspetto Venere-Plutone, potreste avere alcune conversazioni illuminanti che cambieranno il vostro percorso lavorativo.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 20, organizzare un massaggio di coppia potrebbe rendere questa giornata meravigliosa. Oppure con la dolce metà potreste rannicchiarvi sul divano e guardare un film romantico.

Soli: se state cercando l’amore, praticate attività collegate al benessere. Ad esempio provare una nuova palestra, fare jogging su un nuovo percorso o correre con il vostro cane al parco. Potreste incontrare una persona che vi affascinerà e prima che ve ne rendiate conto, farete insieme i fuochi d’artificio.

Oroscopo della settimana Pesci: se avete bisogno di una mano dovete chiedere!

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui se chiederete, riceverete l’aiuto di cui avete bisogno. Domenica 19, con il buon aspetto Venere-Nettuno grazie a una conversazione l’accordo con i colleghi sarà ottimo. Più parlerete, vi aprirete e tanto più rafforzerete le relazioni. Tuttavia, l’energia confusa di Nettuno potrebbe sempre confondere la vostra percezione: quando parlate assicuratevi di essere chiari al massimo. Se avete intenzione di mettere le carte in tavola riguardo a una questione, fatelo il 20 giugno con l’ultimo quarto di Luna nel vostro segno. Lo stesso giorno con Mercurio in Gemelli in buon aspetto con Giove in Ariete, è probabile che uno o più familiari siano pronti a darvi una mano ma voi dovrete chiedere. Non è il momento di fare i martiri o di soffrire in silenzio. Chiedete ciò che vi occorre – assistenza, denaro o altro – e gli altri si prenderanno cura di voi! Il 21 giugno il Sole entra in Cancro: è il periodo perfetto per investire tempo, energia ed eventualmente denaro nei progetti che avete a cuore. Lo stesso giorno, il buon aspetto Venere-Plutone vi permetterà di capire quali sogni e relazioni di lavoro, sviluppare.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: grazie al Sole in Cancro nella relazione c’è armonia e il dialogo è all’insegna del romanticismo.

Soli: un nuovo incontro vi spingerà ad aprire il cuore alle promesse di una persona. Sarà magia d’amore!