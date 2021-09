Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 18 al 24 settembre 2021

Oroscopo della settimana dal 18 al 24 settembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 18 al 24 settembre 2021: lasciare spazio a ciò che è nuovo

Oroscopo Umore Cancro

Con Marte in Bilancia, avrete poca voglia di essere concilianti, trovare un compromesso. Il 20 (e il 25) si parla di denaro: volendo potete investire, guadagnare di più, ottenere un prestito! Il 21, il pianeta rosso potrebbe far arrivare un’ottima opportunità ma per poterla afferrare dovrete mollare qualcosa. Chiedetevi cosa eliminereste senza pensarci due volte per fare spazio a ciò che vi intriga e che è nuovo. Il 22, quando il Sole entrerà in Bilancia, rappresenterà il momento perfetto per collaborare con altre persone, intraprendere. Non è il periodo in cui lavorare da soli: le relazioni piacevoli e utili saranno utili a realizzare quanto volete e, in seguito, per garantirvi un buon futuro potrete contare su di loro.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: altro che emozioni tiepide… E’ una settimana in cui mostrerete attaccamento reciproco, ci sarà un gran ritorno di fiamma! Soli: uscite, accettate inviti! Cupido è pronto a scoccare la freccia, in particolare il 19, 20, 21 conquisterete e sarete conquistati/e!

Oroscopo della settimana Scorpione: le finanze richiedono attenzione

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in compagnia della dissonanza Venere-Urano: attenzione nel settore finanze, spendete con oculatezza per non ritrovarvi con il budget che vi dà preoccupazioni (e se avete dato in prestito del denaro, il 21 pretendete la restituzione!). Al contempo tenete presente che il buon aspetto Sole-Plutone vi dota di una grande forza, di una determinazione d’acciaio: quella che vi permetterà di riuscire dove altri non sono in grado di farcela! Dal 20 al 22, con l’armonia Mercurio-Giove, potreste riflettere sulla possibilità di lavorare di più per migliorare la casa, la vita familiare più in generale. Il 24, con la Luna in Toro sarete introversi, circolano tensioni interiori: il risultato è che avrete difficoltà a comunicare.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: qualche atteggiamento del partner potrebbe darvi sui nervi ma, in particolare il 24, evitate di vendicarvi… Soli: con la persona che vi attrae potreste avere delle botte di gelosia, essere sospettosi. Datevi una calmata.

Oroscopo della settimana Pesci: fino al 20, occhio ai messaggi poco chiari

Oroscopo Umore Pesci

Fino al 20, con l’opposizione Sole-Nettuno, occhio ai messaggi poco chiari (non è detto sia una vostra responsabilità) che potrebbero mandare all’aria un progetto o guastare una relazione. Al contempo, dal 20 al 22 settembre, il buon aspetto Mercurio-Giove può avere un’influenza positiva sulla vostra situazione finanziaria. Potreste ad esempio, cercare più collaborazioni di lavoro e opportunità per guadagnare di più. Soprattutto quando il 22 il Sole entrerà in Bilancia, la vostra priorità gli investimenti – in ogni caso andateci piano – e le collaborazioni professionali. Il 24, sarà una giornata tranquilla, all’insegna della pace e del benessere. Ed è probabile vi sentirete pronti a mollare qualche cattiva abitudine.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: voglia di introdurre miele e peperoncino nella relazione e in particolare il 20, 21 avrete qualche ideuzza sexy che intrigherà il partner.

Soli: voglia di innamorarvi, di vivere un amore pieno di passione! E conquisterete: l’intuito vi porterà verso la persona giusta.