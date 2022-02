Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 19 al 25 febbraio 2022

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 19 al 25 febbraio 2022: rendere confortevole la casa

Oroscopo Umore Cancro

La settimana inizia in modo sereno, impegnate le energie sulle attività della vita quotidiana, l’organizzazione. Il 22 è la giornata ideale per rendere più confortevole la vostra casa. Potreste fare un progetto di miglioramento domestico, dipingere le pareti o riorganizzare la dispensa. Sarà piacevole prendervi cura del vostro nido. Il 23, con il buon aspetto Marte in Capricorno e Nettuno in Pesci potreste impegnarvi seriamente in una relazione: parlare ad esempio della convivenza o persino sposarvi. Ma con questo aspetto, è tutto ipotetico. Niente è scritto. Non ci sono date: è l’inizio del “dibattito”. Incontri settimanali. In generale nei primi giorni della settimana avrete parecchio da fare: avrete la sensazione che il carico di lavoro stia aumentando e invece riducendo il tempo per voi. Sarà difficile ottenere aiuto, ma concluderete in tempo e i riflettori si accenderanno giovedì 24: con la Luna in Scorpione sarà una splendida giornata. Nel fine settimana sarete combattuti tra vivere il presente o pensare al futuro: spendete un po’ di energia in più riflettendo sul futuro.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: nella relazione l’atmosfera gentile, premurosa, serena. Il partner vi ascolta, vi capisce, è presente. Nulla di eccezionale, ma è molto rassicurante. Soli: il 22, sex appeal e intuito vi permetteranno di fare dei progressi nella conquista di chi vi attrae!

Oroscopo della settimana Scorpione: belle opportunità di lavoro

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana, arriveranno belle opportunità di lavoro. La vostra pazienza sta dando i frutti. Il 19, avrete forti e belle emozioni: canalizzatele in qualcosa di creativo! In generale, con l’arrivo del Sole in Pesci siete più comprensivi ed elastici con chi vi circonda. Il 22, trascorrerete più tempo da trascorrere con le persone che care. Potreste decidere di mettere insieme una somma di denaro da investire in un’attività di lavoro. Tuttavia da lunedì a mercoledì, occhio a spendere dei soldi al gioco: meglio non rischiare, non sono giornate favorevoli. Il 23, grazie al buon aspetto Marte-Nettuno, il boss potrebbe dirvi che sta pensando di affidarvi un nuovo ruolo: il che potrebbe comportare la gestione di un team o di un settore. Al contempo, un collega che si è trasferito in un’altra azienda potrebbe chiamarvi e dire che lì ci sono opportunità di lavoro. Il 24, mollate il controllo sui piccoli dettagli della vostra vita. Sarete in grado di vedere meglio il quadro generale.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: piacere e desiderio saranno le vostre due parole d’ordine! Con il partner fate le fusa come due gatti innamorati e rannicchiati sul divano!

Soli: è una settimana in cui la segreteria telefonica sarà piena di messaggi: sarete infatti molto presi da una nuova storia d’amore.

Oroscopo della settimana Pesci: molto ambiziosi

Oroscopo Umore Pesci

La settimana inizia in modo facile e spensierato, con pochi impegni e un’energia tranquilla del tipo che piace a voi. Il 22, avrete tempo da dedicare alle cose che più vi piacciono, se il tempo lo permette fare una lunga passeggiate nel verde che vi ricaricherà di splendide energie. Fino a mercoledì non dovete prendere decisioni importanti! Il 23 febbraio, Marte in Capricorno è in buon aspetto con Nettuno nel vostro segno dei Pesci. Potresti unirvi a un gruppo di amici per un’iniziativa di beneficenza o per sostenere moralmente chi ne ha bisogno. Giovedì 24, nel lavoro sarete molto ambiziosi, pronti ad assumere nuove responsabilità, i vostri progetti saranno decisamente concreti. Nel fine settimana, con la Luna in Sagittario, sarà molto complicato concentrarvi su qualsiasi cosa: dunque se possibile state lontani dal lavoro.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con il partner sul fronte eros sperimentate qualcosa di nuovo ed eccitante. Potrebbe rivelarsi molto divertente.

Soli: è una settimana in cui le persone sono più attratte in particolare quelle che potrebbero essere già impegnate. E la cosa intrigarvi molto…