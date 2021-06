Oroscopo della settimana dal 19al 25 giugno 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 19 al 25 giugno 2021: star di incontri e riunioni

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana, lunedì 22, il Sole entra nel vostro segno e forma un aspetto positivo con Giove. La vita vi sembrerà ben più piacevole, divertente, ovunque sarete le star di incontri e riunioni ma non solo, trovete il supporto di chi vi circonda. Lunedì 21, sarete molto generosi, pronti a dare una mano, a stabilire una bella complicità con le persone care.

Il 23, avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti, imparare cose nuove, forse riprenderete a studiare. Al contempo potreste essere in disaccordo con un collega o il boss: non permettete che l’energia negativa interferisca con le vostre priorità.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: dolcezza, romanticismo, complimenti reciproci. E’ una splendida settimana in cui vi sentirete sostenuti e valorizzati.

Soli: non dovete temere la solitudine! Il cielo astrale accentua la vostra sensualità e vi assicura il successo.

Oroscopo della settimana Scorpione: disposti a un compromesso

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana potreste avere difficoltà a raggiungere un accordo. Ma non è una novità, in quanto può essere il prosieguo di un problema verificatosi all’inizio dell’anno. Ma ora potreste essere disposti a un compromesso e sarà la cosa più giusta e più saggia da fare. Il 22, Mercurio entrerà in moto diretto e nel settore finanze tutto sarà più facile: penserete a un modo per saldare qualche eventuale debito oppure chiedere un prestito.

Il 24, con il Plenilunio in Capricorno migliorerete la routine quotidiana, il settore delle comunicazioni sarà più animato e potrebbero aver luogo delle conversazioni importanti.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: la passione reciproca sarà al top! Un ritorno di fiamma complice da gustare pienamente.

Soli: lasciatevi travolgere dalle emozioni, seguite la voce del cuore e farete la scelta giusta.

Oroscopo della settimana Pesci: un ruolo di spicco

Oroscopo Umore Pesci

E’ una splendida settimana: la congiunzione Sole-Giove vi regala un periodo di gioia, di felicità. Il 21 vi sentirete in armonia con il mondo circostante, arriveranno sorrisi e complimenti, le persone care saranno pronte a dimostrare il loro affetto. Il 22 Mercurio in Gemelli riprenderà il moto diretto: è una giornata da dedicare alla casa, renderla più confortevole.

Il 23, qualcuno potrebbe farvi qualche critica – forse un collega – ma non permettete che la cosa sia di ostacolo al vostro progresso. Ciò non significa che non lavorerete in modo efficiente: tanto più che il 24 giugno con la Luna Piena in Capricorno in team avrete un ruolo di spicco.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con il partner c’è armonia e il dialogo è all’insegna del romanticismo.

Soli: è magia d’amore: avrete voglia di aprire il cuore alle promesse di chi vi attrae.