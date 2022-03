Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 19 al 25 marzo 2022

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 marzo 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 19 al 25 marzo 2022: ritagliate delle pause di relax

Oroscopo Umore Cancro

Domenica 20 il Sole entra in Ariete nel vostro settore della carriera: sarete più ambiziosi! Si apre una nuova stagione e sarete pronti ad affrontare i vostri obbiettivi con passione ed energia. Farete ovunque una buona impressione e vi garantirete grandi cose. Non sono esclusi momenti stressanti: voi detestate un’atmosfera troppo frenetica. Sarà dunque necessario ritagliare delle pause di relax. Il 21, il semaforo è solo verde. Se volete intraprendere un passo importante sfruttate l’armonia Mercurio-Giove-Nettuno. E’ una congiunzione per voi fortunata. Con la mente aperta, riuscirete inoltre a cogliere l’occasione giusta al momento giusto. Il 25, occhio agli affari troppo appetibili. Su questo potrebbero scatenarsi discussioni in famiglia ma riuscirete comunque a trovare un accordo. Deciderete infatti di eliminare una spesa non necessaria. Regalatevi un fine settimana all’insegna del relax.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: la routine intacca poco a poco non i sentimenti ma l’armonia all’interno della relazione. Battibecchi, incomprensioni e dubbi…

Soli: può esserci un incontro ma il Sole in Ariete vi farà capire ciò che volete e di cui avete bisogno da una storia. Prima di impegnarvi assicuratevi dunque che sia la persona giusta.

Oroscopo della settimana Scorpione: si riaccende la passione per il vostro lavoro

Oroscopo Umore Scorpione

Dopo un lungo inverno, siete pronti a entrare nella stagione della primavera. Domenica 20 marzo il Sole entra in Ariete e indica che è il momento ideale per apportare nella vostra vita alcuni cambiamenti positivi. La passione per il vostro lavoro si riaccende, impegnerete parecchie energie nei compiti quotidiane ma assicuratevi di fare solo ciò che potete realmente gestire. Vi sentite invincibili ma anche voi avete dei limiti! Il 23 marzo cercate di sfruttare l’immaginazione. Qualunque lavoro facciate, potete comunque introdurre un po’ di creatività. Giovedì e venerdì, le energie saranno al top, riuscirete a svolgere una mole incredibile di compiti e sarete al centro della scena. Durante il fine settimana, tuttavia lasciate i riflettori ad altre persone. Rilassatevi.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: gioia di vivere! Se avete discusso torna la complicità. E’ una bella settimana, l’amore ti porta la felicità!

Soli: far entrare una persona nella vostra vita, fidarvi non è semplice ma il 25 seguirete l’intuito e cederete. Anche se avete avuto paura di impegnarvi ne varrà la pena, anche in seguito. Intraprendete dunque il vostro viaggio romantico.

Oroscopo della settimana Pesci: tenere d’occhio le finanze

Oroscopo Umore Pesci

Nelle prossime quattro settimane cercate di tenere d’occhio le vostre finanze così da mantenere in equilibrio il budget. Domenica 20 il Sole entra in Ariete e potreste spendere senza riflettere. Quando si tratterà di denaro sarete un po’ impulsivi, rischiate di spendere per cose che non vi servono. E’ il momento di cercare attivamente nuove opportunità che vi consentano di essere indipendenti finanziariamente. Nel corso della settimana la congiunzione Mercurio-Giove-Nettuno nel vostro segno vi spingerà a pensare in modo positivo alla vostra posizione professionale. Tuttavia, fate attenzione alle vibrazioni di Nettuno poiché può sempre distorcere la vostra percezione. Il 25, uscite con gli amici, concedetevi un po’ di chiacchiere e divertimento! Se nel fine settimana dovete lavorare, evitate di farvi risucchiare dai problemi dei colleghi.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: è una settimana, in particolare dal 24, in cui le vostre parole, nonché i consigli saranno preziosi. Il partner una volta di più sarà felice di avervi accanto.

Soli: il 25, uscite, sorridete, cercate di stringere nuove conoscenze. Sicuramente farete piacevoli conquiste.