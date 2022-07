Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 2 al 8 luglio 2022

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 luglio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 2 al 8 luglio 2022: contatti leali e duraturi

Oroscopo Umore Cancro

Martedì 5 luglio, Mercurio entrerà nel vostro segno: sarete ancor più consapevoli di voi stessi, del vostro comportamento e dell’immagine, in particolare come ciò si adatta alla vostra vita lavorativa. Ma non solo, nelle relazioni vi muoverete con destrezza. Sempre il 5 luglio, Marte entrerà in Toro e formerà un buon aspetto con Mercurio: sfruttate il transito per apportare cambiamenti lenti e costanti nel modo in cui vi affermate online e di persona in un ambiente professionale. Marte può inoltre essere d’aiuto a stringere contatti leali, sinceri, che andranno avanti nel tempo, con altri professionisti e associazioni! Nel fine settimana Mercurio sarà in dissonanza con Giove in Ariete: se nel lavoro volete espandere il raggio d’azione dovrete essere pacati, diplomatici. Anziché puntare l’attenzione su eventuali discussioni andate oltre e concentratevi sugli obbiettivi da raggiungere.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: passione, desiderio, la voglia di rafforzare la relazione, di condividere tutto. L’amore sarà ancor più luminoso!

Soli: con Marte in Toro è più che possibile un colpo di fulmine! La passione sarà, per entrambi, travolgente.

Oroscopo della settimana Scorpione: pronti a entrare in azione!

Oroscopo Umore Scorpione

Grazie all’entrata di Mercurio in Cancro, il 5 luglio, nel lavoro avrete nuove idee che concretizzerete. Ma non solo ci sarà chi vi darà una mano a progredire professionalmente. Sempre il 5 luglio, Marte sbarcherà in Toro, il segno opposto al vostro. Dopo aver stretto collaborazioni e impegni preziosi, ora avrete voglia di entrare in azione, negoziare, concludere gli accordi. Cercate di mantenere la vostra posizione con calma e vi affermerete. Con questo transito va detto che l’atmosfera generale non sarà sempre tranquilla e avrete la tendenza a rimuginare. Entro la fine della settimana, la dissonanza Mercurio-Giove per voi sarà un trionfo: avrete un’illuminazione riguardo il lavoro e un’idea più chiara del prossimo passo da compiere.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: senza rendervene conto, sarete pignoli, inseguirete la perfezione. Se non volete scatenare tensioni, datevi una calmata.

Soli: una relazione platonica potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. La passione sarà al top!

Oroscopo della settimana Pesci: non cambierete idea

Oroscopo Umore Pesci

Con l’arrivo di Mercurio in Cancro martedì 5 luglio la creatività sarà al top: svilupperete nuove idee che potrebbero essere utilizzate nella vostra professione. Mercurio in Cancro sarà d’aiuto a parlare in modo coinvolgente: ciò che direte avrà un grande impatto! Qualunque cosa facciate, potreste scoprire che attraverso il vostro talento creerete splendidi contatti. Sempre il 5 luglio, Marte entrerà in Toro e sarà in buon aspetto con Mercurio: avrete la possibilità di concretizzare le vostre idee. Parlare con i colleghi o amici di ciò che avete intenzione di realizzare vi spingerà a studiare un piano d’azione vincente. A parte questo, Marte facilita la comunicazione con i colleghi. Nel corso del transito sarete determinati ma non aggressivi, più accomodanti. Sia chiaro, una volta che prenderete una decisione o avrete un’opinione su questioni di lavoro, di sicuro non cambierete idea!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: Marte in Toto riaccende la fiamma della passione! Insieme al partner avrete la sensazione di poter fare qualsiasi cosa.

Soli: se sperate che una persona vi contatti, il 5 potrebbe essere il momento in cui finalmente vi chiamerà!