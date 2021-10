Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 2 al 8 ottobre 2021

Oroscopo della settimana dal 2 al 8 ottobre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 2 al 8 ottobre 2021: cosa volete realizzare?

Oroscopo Umore Cancro

La prima settimana di ottobre, nel lavoro può essere molto stimolante. Cosa volete realizzare? I pianeti in Bilancia hanno un impatto significativo sulla casa, la famiglia. Potreste essere spinti a stare in casa, con i familiari soprattutto se siete stati molto presi dal lavoro. Probabilmente vorrete trovare un equilibrio lavoro-vita personale. Il 6 ottobre, con la Luna Nuova in Bilancia, cercate mentalmente di vedere dove vi troverete tra un anno e osservate la vostra vita. Chiedetevi cosa vorreste cambiare e iniziate con piccoli passi. L’8, Venere entrerà in Sagittario e addolcirà il quotidiano del lavoro, per tutto il mese di ottobre vi sembrerà più piacevole.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: è tempo di coccolarvi, vivere momenti di intimità, di passione – in particolare il 6 ottobre – entrare in dolce sintonia.

Soli: fino al 7, uscite, accettate inviti, cogliete qualsiasi occasione per fare nuove conoscenze e flirtare, conquistare!

Oroscopo della settimana Scorpione: ambiziosi e sicuri di voi stessi

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui dovreste cercare di avere un atteggiamento mentalmente positivo riguardo al lavoro e alle relazioni. Dal 5 al 9 ottobre, la congiunzione Sole-Marte in Bilancia accentua le ambizioni, vi dota di grande sicurezza. E’ il transito perfetto anche per ritrovare la tranquillità nei rapporti di lavoro. Il 6 ottobre, con il Novilunio in Bilancia, mollate quelle situazioni o persone che vi stressano, anche minimamente. Non ritrovarvi coinvolti in drammi inutili sarà un sollievo per il vostro cuore e…le orecchie! Concentratevi su voi stessi. Cercate inoltre di affrontare eventuali ansie o paure riguardo al lavoro. Andare avanti con il giusto atteggiamento mentale, finanziariamente e professionalmente vi permetterà di dare e ottenere il meglio per tutto il mese di ottobre.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: calma, non buttate olio sul fuoco! Le emozioni sono amplificate e le reazioni nei confronti del partner, imprevedibili.

Soli: gli incontri ci sono, una persona potrebbe catturare la vostra attenzione. Ma evitate di cacciarvi in una storia problematica.

Oroscopo della settimana Pesci: più battaglieri, spinti all’azione

Oroscopo Umore Pesci

E’ la settimana in cui pianificare per conto vostro la prossima iniziativa da prendere nel lavoro. Il 3 e 4 ottobre, il buon aspetto Mercurio-Giove vi invita a riflettere sulla crescita professionale e questi due giorni considerate quali mosse potreste fare. Sono due ottime giornate sul fronte denaro, soprattutto se avete intenzione di chiedere un prestito o un finanziamento. Il 6 ottobre, con il Novilunio in Bilancia, occhio quando guidate, parcheggiate: potreste beccarvi una multa… A parte questo con La Luna Nuova, sarete più battaglieri, spinti all’azione per risolvere i problemi nell’ambito delle relazioni. Per il resto della settimana, con il Sole, Mercurio e Marte in Bilancia, è il momento giusto per scovare opportunità all’interno e all’esterno del vostro lavoro che possano essere gratificanti da un punto di vista finanziario.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: atmosfera serena, comprensivi e tolleranti nei confronti del partner, eviterete tensioni e confronti.

Soli: cercate di essere realistici, meno esigenti – in particolare da venerdì 8 – così da non farvi scappare le buone occasioni…