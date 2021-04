Oroscopo della settimana dal 2 al 9 aprile marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 2 al 9 aprile 2021: dite no all’impazienza

Oroscopo Umore Cancro

Dovete cambiare qualcosa per avere una vita migliore? Potrebbero esserci dei motivi per cui ritenete di non meritare di più. E questa settimana ve ne renderete conto, scoprire cose su di voi stessi sarà una spinta vero il progresso. In ogni caso, evitate di essere impazienti: il 4, Mercurio entra in Ariete e potrebbe scatenare disaccordi con chi vi circonda, rischiate di superare alcuni limiti.

Se dovete raggiungere un obbiettivo con una persona, cercate un compromesso. Il 6, nel lavoro brillerete e senza alcuno sforzo. Concentrerete eventualmente le energie, tempo e denaro in un progetto che porterà ottimi risultati.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: è una settimana in cui dovrete mantenere la calma, i nervi sono a fior di pelle e potrebbero nascere discussioni.

Soli: avventure passionali faranno battere forte il cuore e quando sta così, un Cancro non capisce più niente…

Oroscopo della settimana Scorpione: dire qualche “no”

Oroscopo Umore Scorpione

Nel fine settimana se avete voglia di rilassarvi, fatelo perché in seguito sarete impegnati con progetti e situazioni che richiedono un approccio serio. Cercate, in questi giorni, di ignorare le richieste degli altri, dovete dire “no” e pazienza se qualcuno si offenderà. Soprattutto il 4, visto che sarete sovraccarichi di impegni, ritagliate dei momenti di pace e tranquillità.

Il 6 aprile è ala giornata perfetta per risolvere un problema o districare una situazione disorganizzata e confusa, anche riguardante le finanze. La creatività sarà al top e vi sarà di grande aiuto anche su piano pratico.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: martedì e mercoledì, avrete bisogno di libertà, occhio ai colpi di testa e alle provocazioni.

Soli: non confondete le farfalle nello stomaco con il vero amore: no alle parole e concentratevi sui fatti.

Oroscopo della settimana Pesci: portare a termine ciò che iniziate

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui dovete assolutamente evitare di credere alle promesse e lasciarvi manipolare. Occhi aperti e andrà tutto bene. Fate di testa vostra e seguite l’intuito: se in mente avete un’idea intelligente, esaminatela con attenzione con realismo, poiché potreste rendervi conto che ne trarrete un buon profitto finanziario.

Anche perché il 5 i pianeti vi motiveranno e avrete la convinzione che tutto è possibile. Verso il fine settimana potreste essere nervosi riguardo alle finanze, pensare che il denaro che guadagnate non sia sufficiente: questi dubbi vi porteranno a migliorare il rapporto che avete con i soldi.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: i pianeti vi spingono a rafforzare la relazione in modo realistico, stabilire un rapporto di fiducia e tranquillità.

Soli: essere realistici non vuol dire essere meno romantici: dunque in qualsiasi situazione, piedi per terra. Assicuratevi che nessuno si approfitti di voi!