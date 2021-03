Oroscopo della settimana dal 20 al 26 marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 20 al 26 marzo 2021: mostrare il vostro talento

Oroscopo Umore Cancro

Dal fine settimana, Sole e Venere sosteranno in Ariete. Rischiate di essere molto critici, scattare come molle per un nulla, in particolare domenica e lunedì. Professione o vita privata, con tutti cercate di essere pazienti, comprensivi e tolleranti. E’ pur vero che nel lavoro le pressioni potrebbero sembrarvi estenuanti e cozzare con la pace interiore. In questo caso, concedetevi di rallentare il ritmo.

Sfruttate il transito di Mercurio in Pesci per mostrare il vostro talento, lasciare che gli altri vedano cosa siete in grado di fare quando decidete di entrate in azione. Otterrete eccellenti risultati.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: avete reazioni impulsive, nella relazione non potete decidere voi quando fare il buono e il cattivo tempo.

Soli: prendete nota del 26 marzo: Sole e Venere congiunti fanno brillare gli affari di cuore, potreste davvero incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo della settimana Scorpione: una sferzata di energia

Oroscopo Umore Scorpione

Nel fine settimana Sole e Venere si spostano in Ariete: è tempo di cambiare marcia e organizzarvi. Una sferzata di energia potrebbe spingervi a praticare esercizio fisico. Lunedì e martedì, la Luna in Cancro vi rende maestri di gentilezza e simpatia, ovunque rastrellerete consensi.

Sfruttate il momento! Mercoledì e giovedì, con tutti evitate di voler imporre a tutti i costi le vostre idee, scatenando dissensi e litigi. A parte questo, avete la resistenza e la concentrazione per lavorare sodo ma evitate di dare il via un progetto prima che sia pronto per il decollo. Procedete con calma.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: mercoledì e giovedì, se la dolce metà è scontrosa, la cosa migliore è stare alla larga! Il 26 è solo armonia, risate e piacere.

Soli: E’ nel lavoro che Cupido potrebbe scoccare la freccia e nascere una storia d’amore con un collega.

Oroscopo della settimana Pesci: poco pazienti

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui dovete essere diffidenti, prudenti, essere più astuti di chi avrete di fronte. La dissonanza Mercurio-Marte, può scatenare malintesi, qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi. Lavoro o vita personale, il vostro segno spera sempre che gli altri capiscano senza parlare ma nell’attuale situazione astrale, in qualsiasi circostanza, prendete il coraggio a due mani e cercate di esprimervi chiaramente.

In particolare il 23, potreste irritarvi facilmente, siete davvero poco pazienti: fate una passeggiata o trovate un angolino della casa dove poter stare un po’ in pace.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: qualche incomprensione, potreste esibirvi in qualche critica e non è detto che sia giustificata.

Soli: occhio a cacciarvi in situazioni complicate, difficile: chiarite immediatamente la vostra posizione.