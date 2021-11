Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 20 al 26 novembre 2021

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 20 al 26 novembre: dare il meglio!

Oroscopo Umore Cancro

Siamo vicini al nuovo anno: iniziate già da ora a dare il meglio di voi stessi. A partire da domenica 21, momento in cui il Sole entrerà in Sagittario: vi spingerà a dare una scossa al 2022! Ma già da ora, la routine lavorativa sarà più entusiasmante, ritroverete passione per il lavoro, passerete da un progetto all’altro con energia. Il 24, anche Mercurio entrerà in Sagittario e la presenza dei due pianeti in questo segno accenderà la vostra ambizione. Per tutta la settimana, il buon aspetto Venere-Marte, vi permetterà di affrontare i progetti con rinnovato slancio. Avrete idee o arriveranno proposte utili a migliorare la professione. Il transito vi permetterà inoltre di mantenere alta la concentrazione: l’energia del Sagittario, infatti, può far perdere lo slancio se un’altra cosa attira la vostra attenzione.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 22, il partner si sentirà rassicurato e sereno dalla vostra presenza nonché dalla generosità dei sentimenti. Soli: è una settimana in cui il vostro ottimismo è contagioso. Splendete! E’ farete vostro il cuore di chi vi attrae.

Oroscopo della settimana Scorpione: pronti a fare un po’ di soldi?

Oroscopo Umore Scorpione

Siete pronti a fare un po’ di soldi? Dal 21, il Sole in Sagittario punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e invierà vibrazioni positive. E’ un ottimo momento per guadagnare di più e al contempo risparmiare. Con questo transito, rischiate di spendere, infatti, più del solito. Nella stessa giornata, una persona potrebbe parlarvi sinceramente dei suoi errori, delle insicurezze, di cose che nemmeno immaginate: avrete accesso, più del solito, ai segreti degli altri. Il 24, Mercurio entra in Sagittario: ed è la giornata ideale per parlare dello stipendio con il boss. Visto che per tutta la settimana vi accompagnerà il buon aspetto Venere-Marte, per quanto riguarda la conversazione di cui sopra prima di muovervi, riflettete su come affrontarla.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 22, proverete un senso di sollievo, con il partner se negli ultimi mesi ci sono stati problemi li supererete senza difficoltà. Soli: settimana in cui un incontro risveglierà la reciproca passione! E non si tratterà di un’avventura passeggera…

Oroscopo della settimana Pesci: raggiungere nuove vette

Oroscopo Umore Pesci

A partire da questa settimana, noterete un cambiamento nel lavoro! Il 21, il Sole entra in Sagittario e nelle prossime settimane vi darà la spinta, la passione e l’ottimismo per raggiungere i vostri obbiettivi. Non abbiate timore, dunque, di chiedere una promozione, un aumento o più opportunità di lavoro. Già il 24, con Mercurio in Sagittario, vi troverete sotti i riflettori e notati dal boss. Se volete fare passi avanti, oggi ne avrete l’ opportunità. Se invece volete cambiare o trovare un impiego, inviate il CV: avrete ampie possibilità che sia notato! Riuscirete ad espandere il percorso lavorativo e sarete molto ambiziosi, vorrete raggiungere nuove vette e mostrare di cosa siete capaci!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: questa settimana pensate a un modo diverso per far evolvere la relazione. Potreste dover prendere una direzione differente. Il che non vuol dire negativa.

Soli: è il 26 che avrete la possibilità di conquistare la persona che vi attrae. Lanciate un invito, sarà ben accolto!