Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 21 al 27 maggio 2022

Oroscopo della settimana dal 21 al 27 maggio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 21 al 27 maggio 2022: Marte in Ariete vi rende aggressivi

Oroscopo Umore Cancro

Domenica 22 maggio, alcune relazioni potrebbero mostrare dei problemi: Mercurio retrogrado entra in Toro nel vostro settore della vita sociale. Alcune amicizie potrebbero arrivare al capolinea, specialmente quelle che ritenete non stiano andando in una direzione positiva o manchino di flessibilità. Lunedì 23 maggio, con il buon aspetto Sole in Gemelli-Giove in Ariete avrete delle forti intuizioni e spesso non sbaglierete a sentire ciò che accadrà. Sembra che sappiate cosa diranno le persone ancora prima di parlare: saranno un libro aperto e ciò vi permetterà di capire molte cose, trarne vantaggio. Il 25 maggio, Marte entra in Ariete: il pianeta rosso scatena stress e quando state così altro che dolci Cancro sognatori: nell’aria circolerà aggressività. La congiunzione con Giove in Ariete potrebbe spingervi a entrare in conflitto con gli altri. Tenete presente che nel caso aveste voglia di smuovere le acque, forzare le situazioni o premere l’acceleratore, in questo momento sarebbe la cosa sbagliata.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 25 non sarà una giornata tranquilla. I pianeti in Ariete scatenano battibecchi e disaccordi. Il 27, sarà invece un venerdì dolce, sereno, piacevole…

Soli: il 26, se una persona vi corteggerà – e vi attrae – sarete pieni di dubbi, vi chiuderete e rischiate di perdere la possibilità di vivere una bella storia. Nel fine settimana, senza esercitare pressione sull’altro/a, mandate un sms stuzzicante o lanciate un invito!

Oroscopo della settimana Scorpione: mettere ordine nella vostra vita

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 22 maggio, Mercurio retrogrado si sposta in Toro nel vostro settore delle relazioni. Nelle prossime settimane potreste scatenare delle discussioni accese con grande facilità, sarà difficile andare d’accordo con gli altri, soprattutto se la rabbia offusca il vostro giudizio. Il pianeta sarà di nuovo in dissonanza con Saturno: una situazione di lavoro potrebbe bloccarsi e dire che sarete nervosi è un eufemismo… Lunedì 23 maggio, con il buon aspetto Sole in Gemelli-Giove in Ariete, potresti imbattervi in un investimento potenzialmente eccezionale. Un amico potrebbe indicarvelo e si rivelerà molto redditizio. Il 25 maggio, Marte entra in Ariete, nel vostro settore del quotidiano, della forma fisica e del benessere. Il transito vi spingerà a dare la priorità alla salute, ed è un buon momento per eliminare le cattive abitudini e dare il via ad alcune nuove che vi renderanno più efficienti. Al contempo, è un passaggio utile per organizzare il programma quotidiano, anche di lavoro, mettere ordine nella vostra vita!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 22 sarete una pasta di miele, creerete un’atmosfera dolcissima. Occhio a venerdì, potrebbe emergere il vostro lato rancoroso e ostinato! Soli: i sentimenti nei confronti di una persona, potrebbero essere un po’ complicati. Vi chiederete se si tratti solo di amicizia o qualcosa di più…

Oroscopo della settimana Pesci: le finanze al centro della vostra attenzione

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui potreste trovarvi a capo di un gruppo. Domenica 22 maggio, con Marte nel vostro segno in buon aspetto con Plutone è possibile che vi venga assegnato il ruolo di leader in un gruppo o in un’organizzazione. Potrebbe trattarsi di una raccolta fondi o di networking, un club di hobby e voi sarete al comando. Lunedì 23 maggio, il Sole in Gemelli è in armonia con Giove in Ariete: avete l’opportunità di fare più soldi. E’ un buon aspetto per sviluppare una fonte di entrate che potete realizzare da casa, come un’attività online o la creazione di siti Web per piccole imprese. Al contempo cercate di non rimanere troppo coinvolti nei problemi degli altri. Il 24, avrete le parole e il tono giusti in qualsiasi conversazione, riuscirete a stringere accordi immediati. Il 25 maggio, Marte entra in Ariete nel vostro settore del denaro: per tutta la settimana, ma andrà avanti per un po’ di tempo, le finanze saranno al centro dell’attenzione. Può riguardare la negoziazione di un acquisto importante o ottenere un prestito oppure di chiedere uno scoperto più ampio in banca. Con questo aspetto sarete molto precisi, valuterete i pro e i contro e non prenderete nessuna decisione con superficialità.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 24 nella relazione circoleranno splendide e romantiche emozioni. Ammetterete che a volte basta poco per essere felici…

Soli: potreste risentire un vecchio amico o un/a ex. Anche se sarete tentati di riprendere la relazione tenete presente che le probabilità che la persona sia cambiata, sono minime.