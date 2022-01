Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 22 al 28 gennaio 2022

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 22 al 28 gennaio 2022: mantenere il controllo delle emozioni

Oroscopo Umore Cancro

Questa settimana capirete che state imboccando la giusta direzione. La cosa importante è che riusciate a mantenere il controllo delle emozioni. Il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, potreste essere molto interessati agli investimenti o a un’attività extra che porti guadagno. Scoprirete le informazioni necessarie per ottenere maggiore benessere finanziario. Il 24, Marte entra in Capricorno e avrà un impatto notevole sugli accordi, società e obblighi. E’ il momento ideale per collaborare con persone che contano e prendere in considerazione solo offerte degne di nota. Tuttavia, poiché il 25 Mercurio retrogrado entra in Capricorno, posticipate – se potete – un’eventuale decisione fino al 4 febbraio quando il pianeta tornerà in moto diretto.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: con Marte in Capricorno la relazione sarà un po’ turbolenta ma se non altro non vi sentirete bloccati nella routine! Soli: il 23 e 24, se avrete la sensazione che una persona vi stia prendendo in giro, saprete vendicarvi in modo impeccabile…

Oroscopo della settimana Scorpione: il caldo comfort della casa

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana avrete bisogno di trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari, desiderate il caldo comfort della casa. Troverete supporto e comprensione. Il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario un familiare esprimerà apprezzamento e ammirazione per tutto ciò che fate riguardo le persone care e le questioni domestiche. Il 24, Marte entra in Capricorno e vi incoraggerà a dare il via, sul posto di lavoro, alle conversazioni necessarie riguardanti problemi, consigli o opinioni. Tuttavia il 25 Mercurio retrogrado entrerà in Capricorno; assicuratevi di essere chiari al massimo nelle conversazioni, Il pianeta potrebbe far emergere problemi di comunicazione o professionali Non dovete preoccuparvi: le relazioni di lavoro si stabilizzeranno quando il 29 Venere tornerà in moto diretto.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: in caso di disaccordo parlate con calma, permettete al partner di esprimere le sue opinioni. E’ un modo eccellente per trovare una soluzione.

Soli: semaforo verde! Il vostro atteggiamento intraprendente vi farà ottenere un grande successo. Ma occhio alle delusioni: non è tutto oro quello che luccica.

Oroscopo della settimana Pesci: nuove amicizie

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui una nuova cerchia vi accoglierà a braccia aperte e stringerete nuove amicizie. Il 23, con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario potrebbe contattarvi una persona che non sentite da tempo, forse mesi o anni. Sarete felici di rivedervi e avrà notizie interessanti da darvi. Sempre il 23 un messaggio di lavoro potrebbe farvi innervosire. A non piacervi sarà il il tono del boss e penserete se è il posto giusto per voi. È possibile che prenderete in considerazione l’ipotesi di cambiare lavoro entro l’anno. Il 24 Marte entrerà in Capricorno: vi sentirete improvvisamente motivati a essere presenti sui social, stringere nuovi contatti e perseguire le vostre aspirazioni professionali. Nonostante la motivazione, potrebbero esserci degli ostacoli. Il 25 Mercurio retrogrado entra in Capricorno ed è un invito a riflettere seriamente su quali sogni vale la pena di inseguire. Potrebbe essere necessario fare un passo indietro. Nessun problema: quando Venere il 29 riprenderà il moto diretto, nessuno dubiterà della vostra capacità di impegnarvi!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 22, occhio all’aggressività. Andando oltre, il partner potrebbe avere reazioni sorprendenti. Fate attenzione.

Soli: il 26 e 27 gli affari di cuore vi regaleranno splendide gratificazioni. Avrete solo l’imbarazzo della scelta.