Oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 22 al 28 maggio 2021: mollare le emozioni negative

Oroscopo Umore Cancro

In questa settimana l’alleanza con un persona sarà molto positiva, capirete che insieme potrete realizzare molto. La presenza del Sole in Gemelli rappresenta un’opportunità per risolvere alcuni problemi e mollare qualsiasi emozione negativa. Il 25 vi sentirete pronti ad andare avanti in un progetto ma chi vi circonda non esserlo e potreste irritarvi. Il 26, con il Plenilunio in Sagittario la situazione lavorativa potrebbe cambiare.

Ad esempio, un collega potrebbe andarsene improvvisamente e ciò influire sul vostro carico di compiti. Il 27, sognerete a occhi aperti una vita diversa: concedetevelo. Non sarete efficienti ma dovete ricordare che non siete robot.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: siete presi dal lavoro, certo, ma non per questo il partner passa in secondo piano… Marte sollecita la passione!

Soli: è una settimana in cui potreste dare il via a una storia importante o consolidare un flirt.

Oroscopo della settimana Scorpione: ritrovate una bella motivazione

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana, in particolare a partire da giovedì, in cui qualcosa vi farà ritrovare la motivazione, potete sta certi che un progetto darà ottimi risultati. E andrete avanti come treni! L’importante che abbiate sempre la massima fiducia in voi stessi. Il 23 evitate – anche se vi intrigano – i pettegolezzi sul posto di lavoro. Meglio restarne fuori. Il 26, con il Plenilunio in Sagittario è la giornata ideale per tenere sotto controllo le finanze, ovvero mettere per scritto un budget, tenere traccia delle spese. Per tutta la settimana, l’atmosfera familiare sarà gioiosa, simpatica, motivante e inutile dirlo, vi farà un gran bene!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: c’è il gran ritorno della passione, la relazione con il partner ritrova slancio!

Soli: negli affari di cuore non circola la noia: in programma ci sono incontri passionali!

Oroscopo della settimana Pesci: non dovete perdere di vista gli obbiettivi

Oroscopo Umore Pesci

Questa settimana è possibile un cambiamento di lavoro o all’interno dell’azienda per cui lavorate. C’è movimento, per cui tenete gli occhi aperti anche su nuove opportunità. Il 25, in famiglia circolerà un po’ di stress – ad avvertirlo sarete voi per primi – per cui cercate di concedervi una pausa. Il 26, con il Plenilunio in Sagittario potrebbe creare una certa confusione ma non dovete perdere di vista i vostri obbiettivi. E’ una giornata in cui nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti ma tenete presente che avranno un impatto significativo sul vostro viaggio verso il successo.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: la relazione con il partner procede a gonfie vele, avete voglia di condividere tutto!

Soli: la persona che vi attrae sicuramente ricambia. Lanciate dei segnali chiari oppure fate il primo passo.