Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 23 al 29 aprile 2022

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 aprile 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 23 al 29 aprile 2022: risolverete un problema ricorrente

Oroscopo Umore Cancro

Dove vi porteranno i contatti e le aspirazioni professionali? Domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno potete trovare le informazioni necessarie per risolvere un problema ricorrente. Può riguardare il pc oppure dovete studiare un software (che non vi piace ma di cui avete bisogno). Il transito vi dà la pazienza e la capacità per capire qualsiasi argomento. Lunedì 25, avrete l’irresistibile impulso di cambiare in meglio qualcosa: potrebbe trattarsi dell’auto o di una casa ma dovrete seguirlo. Martedì 26 aprile, il buon aspetto Mercurio-Giove indica che potreste aver voglia di seguire un corso o iscrivervi a delle lezioni private per apprendere gli aspetti più divertenti del computer, come mixare brani musicali, correggere video: entrate in contatto con il vostro lato artistico e create qualcosa di bello. Nel lavoro, sfruttate queste vibrazioni per parlare con persone in grado di far decollare le vostre idee e aspirazioni, soprattutto se state cercando un’opportunità particolare o volete lavorare in un settore specifico. Venerdì 29 aprile, Plutone in moto retrogrado in Capricorno può far emergere delle lotte di potere nei rapporti di lavoro e negli accordi professionali! Nel fine settimana, in casa l’atmosfera sarà elettrica: i familiari reagiranno male ad alcuni cambiamenti ma affrontando i problemi frontalmente risolverete tutto!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: potrebbero esserci delle discussioni ma avranno l’effetto di cementare ulteriormente la vostra unione. Soli: l’amore è al centro della scena, compresa la passione. Ma attenzione: se vi lancerete in più avventure contemporaneamente, alla fine sarete confusi.

Oroscopo della settimana Scorpione: persone disposte a dare una mano

Oroscopo Umore Scorpione

Questa settimana ci sarà un cambiamento: siete pronti? Domenica 24 aprile, la dissonanza Mercurio-Saturno in Acquario: il transito accentua la necessità di una comunicazione efficace per gestire gli obblighi, impegni e le relazioni dentro e fuori il lavoro. Fortunatamente, qualsiasi errore di comunicazione può essere attenuato dal buon aspetto Mercurio-Nettuno ma in ogni caso assicuratevi di definire i dettagli per evitare problemi futuri. Martedì 26 aprile, la creatività sarà al top: potreste avere un’idea favolosa per un nuovo design di una maglietta o avere un improvviso interesse per la pittura. In ogni caso sarete pronti a mostrare il vostro lato creativo. Lo stesso giorno con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci toccherete con mano che alcune persone sono più che disposte a darvi una mano per fare passi avanti nel lavoro o trovarne uno. Nel fine settimana la mente inconscia per cui siete noti, prende il sopravvento il che è ottimo per esprimere le emozioni ma non eccezionale se dovrete prendere una decisione importante. Non fatevi influenzare da chi vi circonda.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: se dalla relazione volete di più, chiedete e assicuratevi di impegnarvi in un dialogo aperto in modo che il partner si senta ascoltato. Soli: è un buon momento per cambiare il look con nuovi vestiti o un nuovo taglio di capelli. Avrete più voglia di uscire ed essere notati! E ne farete di conquiste… E’ l’alba di un nuovo giorno.

Oroscopo della settimana Pesci: cambiamenti nelle relazioni di lavoro

Oroscopo Umore Pesci

Domenica 24 aprile, con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste chiudere a chiave la porta del vostro studio per lavorare a un progetto importante. Potrebbe trattarsi di un’attività secondaria o un nuovo tipo di investimento. A volte per dare e avere il meglio è necessario isolarsi. Lunedì 25, farete fronte agli impegni quotidiani ma in ogni caso non mischiatevi negli affari degli altri: sono pronti a mordere! Martedì 26 aprile, Mercurio è in buon aspetto con Giove: avrete mille idee e la capacità di comunicare è al top! Sul posto di lavoro potreste esprimere sinceramente che pensate riguardo ad alcune questioni. E dire la verità non comporterà alcun tipo di problema. Mercoledì 27, date pure una mano per riportare pace in una relazione ma più che parlare cercate di ascoltare! Venerdì 29 aprile, Plutone in moto retrogrado in Capricorno indica che le relazioni professionali subiranno una trasformazione. Vi avvicinerete ad alcune e vi allontanerete da altre. Il fine settimana è un buon momento per pulire la casa: sbarazzatevi di ciò che è vecchio, ormai un peso morto, così da fare spazio a nuove cose e nuove persone.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: nella relazione c’è nuovo slancio, con il partner rinnovate l’amore, l’eros, il dialogo!

Soli: direte stop alla solitudine, avete voglia di vivere una bella storia d’amore in cui sentirvi rassicurati. E con i pianeti nel vostro segno, la troverete!