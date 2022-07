Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 23 al 29 luglio 2022

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 luglio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 23 al 29 luglio 2022: un nuovo ciclo di indipendenza finanziaria

Oroscopo Umore Cancro

Domenica 24 luglio, Venere nel vostro è in dissonanza con Giove in Ariete. in parecchi vi diranno quanto siete affascinanti, riceverete complimenti per i vostri post sui social o sul blog. Siete sempre modesti ma oggi dovete accogliere le gratificazioni con gioia, permettere agli altri di riconoscere i vostri successi. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: ci sono alcune cose che vi fanno arrabbiare parecchio e una di queste è probabilmente il malfunzionamento della tecnologia. La stampante che si rompe oppure non è connessione Internet ma in ogni caso il livello di frustrazione potrebbe essere alto e spenderete dei soldi per risolvere il problema. Giovedì 28 luglio, la Luna Nuova in Leone apre un nuovo entusiasmante ciclo di indipendenza finanziaria. Credendo in voi stessi, nella capacità di avere successo, di ricevere ciò che vi è dovuto, è possibile un netto miglioramento e la stabilità nelle finanze. Poiché lo stesso giorno Giove in Ariete entra in moto retrogrado, potrebbe essere necessario capire quanto apprezzate il vostro percorso lavorativo e tutto ciò che ne deriva. Siete retribuiti bene? Fate il punto.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: gustate la meraviglia di deliziose sorprese, fate qualcosa che risvegli i rispettivi cinque sensi: una buona cenetta in casa, un ristorante fantastico, un massaggio…

Soli: potrebbe esserci un incontro affascinante e sorprendente. La persona sarà speciale e corrispondere (quasi) al vostro ideale.

Oroscopo della settimana Scorpione: mettervi al centro della scena

Oroscopo Umore Scorpione

Domenica 24 luglio, la dissonanza Venere in Cancro-Giove in Ariete accenderà il desiderio di divertimento ed è probabile che troverete il modo. Ciò potrebbe significare riorganizzare il vostro programma e finire il lavoro in mattinata così da avere il pomeriggio libero. Oppure potreste prenotare una lunga vacanza per la fine dell’anno. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro: oggi siete agitati e partite in quarta facilmente. Potreste discutere con una persona per imporre le vostre idee Lasciate che faccia di testa propria anche se significa che imboccherà la strada sbagliata. Con questo transito potrebbero esserci degli attriti nei rapporti di lavoro ma vi daranno degli spunti di riflessione per progredire nella professione. Sarà così il 28 luglio con la Luna Nuova in Leone: apre un nuovo capitolo e dovete mettervi al centro della scena, diventare “famosi” per i risultati, abilità e il talento. Lo stesso giorno Giove in Ariete entra in moto retrogrado: rappresenta un invito a riflettere su ciò che il vostro tempo e le energie così da essere più produttivi. Potreste iniziare dagli accordi di lavoro poiché Mercurio in Leone è in dissonanza con Urano: potrebbero esserci inaspettati ma inevitabili colpi di scena dunque cavalcate l’onda!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: questa settimana l’armonia potrebbe non essere di casa, rischiate di scatenare conflitti sterili e faticosi… Soli: nessuno vi andrà bene: siete troppo esigenti o troppo sicuri di voi stessi? Attenzione questo atteggiamento non porta a un rapporto stabile né sereno.

Oroscopo della settimana Pesci: ripartire da zero

Oroscopo Umore Pesci

Domenica 24 luglio, Venere in Cancro è in dissonanza con Giove in Ariete: potreste dimenticare la cautela nelle finanze per vivere con la dolce metà un momento fantastico. Ad esempio acquistare i biglietti per in un concerto da vedere in prima fila o prenotare nel miglior ristorante della città. Per oggi, dimenticate il budget e divertitevi. Martedì 26 luglio, Mercurio in Leone è in dissonanza con Marte in Toro. E’ una giornata in cui fate tutto di fretta. Se state cercando di sfoltire il lavoro, attenzione perché potreste commettere degli errori, ad esempio firmare qualcosa che non avete letto bene. Velocità non sempre significa efficienza. Giovedì 28 luglio, con la Luna Nuova in Leone, avrete l’opportunità di vivere la vita lavorativa dei vostri sogni. Il luminare apre un nuovo ciclo e l’ambiente di lavoro sarà positivo, i colleghi leali e darete il via a una routine stabile. Potreste anche ripartire da zero: ad esempio candidarvi a un nuovo lavoro o a una posizione diversa da quella che svolgete attualmente. Lo stesso giorno, Giove in Ariete entra in moto retrogrado: potrebbe essere necessario valutare la vostra retribuzione, se il compenso in base alle vostre prestazioni è giusto. Parlatene con il boss cercando di avere un atteggiamento elastico.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: come detto sopra, avrete voglia di concedervi qualche piccola follia con il partner: sarà la settimana dei desideri!

Soli: con l’aspetto Venere-Urano verso la fine della settimana mettete in programma un incontro imprevisto: il cuore batterà forte e dovrete lasciarvi andare alle emozioni!