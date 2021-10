Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 23 al 29 ottobre 2021

Oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 23 al 29 ottobre 2021: arriva il meritato riconoscimento

Oroscopo Umore Cancro

In questa ultima settimana di ottobre, sul posto di lavoro una buona comunicazione vi offrirà l’opportunità di scendere a compromessi. Dal 23, con il Sole in Scorpione godrete di più tempo libero. E’ inoltre uno dei momenti migliori per mostrare il talento e ottenere il riconoscimento che meritate. Il 24 potreste essere insoddisfatti dell’attuale abitazione. Il 26 e 27, la dissonanza Venere-Nettuno potrebbe comportare una mancanza di chiarezza sulle diversità di opinione con i colleghi. Poiché la comunicazione non è fluida, scegliete la via di mezzo, non esponetevi. Il 28, la Luna in Leone sarà d’aiuto a prendere posizione con sicurezza ma in modo amichevole. Sempre il 28, e anche il 29, il buon aspetto Venere-Giove annuncia trasformazioni positive sul posto di lavoro.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: saprete come sfruttare il fascino, il potere di seduzione per migliorare la relazione, renderla più costruttiva. Soli: un flirt potrebbe prendere una piega importante, più di quanto avevate pensato inizialmente. E andrà avanti nel tempo!

Oroscopo della settimana Scorpione: energie super, grande passione

Oroscopo Umore Scorpione

La settimana per voi si apre il 23, con il Sole che entra nel vostro segno: sarete guerrieri pronti a conquistare il mondo. E quando il 30, arriverà Marte sarete dotati di energie super, grande passione: sarete irresistibili! Il 24 ottobre, avrete il desiderio di una giornata solo per voi ma obblighi familiari potrebbero impedirlo. Delegate alcune responsabilità, avete diritto al relax! Il 26 e 27, potreste provare un po’ di insoddisfazione, vi sembrerà difficile progredire. Cercate di mantenere la calma e il buonumore. Anche perché il 28 tornerà la fiducia riguardo ai vostri risultati professionali! Sempre il 28, e 29 compreso, grazie al buon aspetto Venere-Giove, toccherete con mano che il duro lavoro ripaga!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: trascorrerete più tempo insieme al partner, rafforzerete in modo meraviglioso la relazione. Soli: il 28, negli affari di cuore, eliminerete chi non corrisponde ai vostri standard (elevati). La buona notizia è che conquisterete la persona perfetta per voi! Vi amerà per come siete.

Oroscopo della settimana Pesci: nuove conoscenze

Oroscopo Umore Pesci

Dal 23, l’arrivo del Sole in Scorpione indica un periodo piacevole in cui le porte si apriranno, potreste fare nuove conoscenze e le relazioni, soprattutto sul posto di lavoro, miglioreranno. Non abbattetevi dunque se il 24 non troverete il supporto desiderato e il 25 avrete qualche discussione – che volentieri evitereste – con le persone care riguardo alle finanze o il lavoro. Il 26 e 27 ottobre, anche se il lavoro sta andando bene potreste sentirvi insicuri oppure insoddisfatti ma il morale migliorerà il 28: la Luna in Leone risolleverà l’umore, potreste scoprire che il lavoro è particolarmente divertente. Il 28 e 29 inoltre, il buon aspetto Venere-Giove vi permetterà di ottenere dei riconoscimenti per la vostra abilità e il talento.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 26 avrete bisogno che il partner si interessi alla vostra vita, ammiri le vostre qualità. Il 30, capirete che non ce n’è bisogno: vi ama perdutamente!

Soli: il 26, l’insicurezza potrebbe spingervi a desiderare complimenti, gratificazioni. E arriveranno ma fate attenzione che siano sinceri.