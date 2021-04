Oroscopo della settimana dal 24 al 30 aprile marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 24 al 30 aprile 2021: soluzioni a portata di mano

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in compagnia di Marte nel vostro segno: il pianeta accentua il coraggio, la determinazione e vi rende invincibili. Se in cantiere avete un progetto, procedete: imboccherete sicuramente la direzione giusta. Sul fronte spese sarete molto saggi, eviterete acquisti superflui.

A partire da giovedì, alla larga da relazioni di lavoro o personali complicate, che non corrispondono al vostro livello di entusiasmo e privilegiate la compagnia di spiriti affini, ancora meglio ampliate la cerchia delle amicizie. Più in generale, con chi vi circonda evitate di essere permalosi.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: cercate di sfruttare pienamente le piccole felicità della vita e gli splendidi momenti della vita a due.

Soli: svaniscono i dubbi del passato, conflitti interiori e tristezza: il cuore farà bum!

Oroscopo della settimana Scorpione: decisioni sulla vostra vita

Oroscopo Umore Scorpione

Con Sole e Mercurio in Toro è la settimana eccellente per conversazioni e trattative importanti. L’importante è che siate elastici così da mettervi al riparo da eventuali disaccordi. In caso contrario il rischio è ciascuno resti fermo sulle proprie posizioni e tutto si blocchi. In particolare martedì 27, con la Luna Piena nel vostro segno potreste dar prova di una grande ostinazione.

Al contempo potreste prendere alcune decisioni sulla vostra vita e sulle relazioni: siete in grado di fare le vostre scelte. Marte in Cancro vi farà sentire pronti a intraprendere un percorso che cattura la mente e il cuore.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: con il partner potreste avere idee diverse e se volete mantenere l’armonia, cercate di lasciar correre…

Soli: potreste dare il via a una relazione con una persona eccentrica che solitamente nemmeno guardereste.

Oroscopo della settimana Pesci: avete le carte in regola per progredire

Oroscopo Umore Pesci

Evitate che questa settimana una sensazione di disagio vi blocchi: potreste pensare che qualcosa non vada nel modo giusto: in realtà avete le carte in regola per progredire! Se avete bisogno di motivazione la troverete con persone che condividono i vostri interessi, obiettivi o problemi.

Sono inoltre giornate ottime per la negoziazione, la scrittura e lo studio, in particolare martedì 27 con il Plenilunio in Scorpione. Marte in Cancro vi consente di stabilire ottimi rapporti con i colleghi, i collaboratori e se avete in mente un progetto avrete la possibilità di concretizzarlo.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: con il partner l’atmosfera è romantica, insieme vi lascerete andare alla dolcezza di vivere.

Soli: potreste oscillare tra il desiderio di avere una storia importante e quello di vivere con più leggerezza.