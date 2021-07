Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 24 al 30 luglio 2021: appianare i problemi presenti in una relazione

Oroscopo Umore Cancro

La presenza di Venere in Vergine indica che è una buona settimana per entrare in contatto con persone sulla vostra lunghezza d’onda e appianare qualsiasi problema riguardante una relazione. Lunedì e martedì, in particolare, tutto si snoderà in modo facile, sarete molto soddisfatti di ciò che, lavoro o vita personale, porterete a termine. il 27 rifletterete sui vostri obbiettivi finanziari e inoltre siete nella posizione ideale per negoziare un aumento di stipendio, chiedere un compenso adeguato alle vostre prestazioni. Attenzione, invece, giovedì 29: con la Luna in Ariete, potreste essere aggressivi, avere reazioni eccessive.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il partner potrebbe scaricare il nervosismo su di voi. Anche se l’amate alla follia, mettete dei limiti.

Soli: capirete il motivo per cui nelle relazioni ripetete sempre gli stessi errori e sarete decisi a rompere questo schema.

Oroscopo della settimana Scorpione: distinguervi dalla massa

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui sarete intenzionati, lavoro e ambizioni, a fare progressi. Allora: promuovete ciò che fate, chiedete al boss di cambiare posto, inviate il CV. Sfoggiate il carisma, le capacità di “capi” e vi distinguerete dalla massa. Unica accortezza in particolare il 25 e 26: evitate di avere l’atteggiamento di chi sa tutto: permettete agli altri di avere le loro opinioni. Cercate di gestire al meglio le relazioni di lavoro e personali. Il 27 e 28 gli eventi nella vita sociale saranno divertenti e vi daranno l’opportunità di stringere nuove amicizie, di vivere bei momenti.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: con il partner siete reciproca fiducia, siete protettivi. Potreste aver voglia di rinnovare il vostro nido.

Soli: i pianeti potrebbero far arrivare l’amore (quello importante) ma voi frenerete: chiedetevi cos’è che vi trattiene.

Oroscopo della settimana Pesci: chiederete troppo a voi stessi

Oroscopo Umore Pesci

La presenza di Venere in Vergine indica che questa settimana con pazienza e puntando al compromesso, potrete addolcire alcune relazioni e risolvere eventuali problemi. Il 27, se non siete andati in ferie, il lavoro potrebbe annoiarvi. Cercate, per quanto vi è possibile di delegare e semplificare. Più in generale, il buon aspetto Mercurio-Nettuno, rende deliziosa la vita familiare e le amicizie e grazie al vostro atteggiamento comprensivo. Il 29, potreste essere spinti ad assumere più lavoro di quanto in realtà potete fare. Forse chiederete troppo a voi stessi e invece dovreste dare anche spazio al riposo.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: momenti di tensione ma riuscirete a canalizzarli nella passione. E farete delle concessioni (di cui in seguito potreste pentirvi.

Soli: un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, molto di più. Un abbraccio cambierà tutto.