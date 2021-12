Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 25 al 31 dicembre 2021

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 25 al 31 dicembre: anno nuovo, vita nuova!

Oroscopo Umore Cancro

In questa ultima settimana del 2021 cercate di sfruttare al meglio i transiti per garantirvi “anno nuovo, vita nuova”! Il 26 dicembre, tra voi ci sarà chi presenterà la dolce metà ad amici e parenti e vi faranno domande sul futuro della relazione. Risponderete? Il 28, potrebbe essere una giornata di disavventure a livello tecnologico. Controllate due volte per assicurarvi di aver salvato tutto ciò che avete scritto! Sempre il 28, Giove entra in Pesci: accentuerà il vostro desiderio di viaggiare e di espansione! Non è escluso che frequenterete un corso o un seminario per affinare le capacità professionali. Il 30 e 31, la congiunzione Mercurio-Venere in Capricorno nel vostro settore degli impegni, potrebbe far arrivare nuovi contratti o accordi.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: la relazione, soprattutto il 27 e 28 potrebbe essere un po’ tesa. Avrete bisogno che il partner dimostri il suo amore con passione ed entusiasmo. Se non reagirà come vorreste la prenderai molto male.

Soli: se volete entrare in contatto con la persona che vi piace, il 28 ò la giornata ideale! I pianeti lavoreranno a vostro favore.

Oroscopo della settimana Scorpione: chiudere le questioni in sospeso

Oroscopo Umore Scorpione

Siete pronti a dire addio al 2021? Sicuramente! Per cui prima di accogliere il 2022, nel lavoro rimboccate le maniche! Il 26 dicembre, se avete figli piccoli giocherete con loro mentre se sono più grandi affronterete una conversazione: In entrambi i casi, sarà una giornata in cui li capirete meglio. Il 28 dicembre, Giove entrerà in Pesci: nel corso del 2022 scoprirete che sarà più facile essere creativi sul lavoro. Alla fine della settimana, il buon aspetto Sole-Urano rappresenta un invito a concludere tutte le vecchie questioni e le conversazioni lasciate in sospeso così da prestare attenzione ai nuovi impegni professionali in vista del 2022.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 31, Luna e Marte in Sagittario riaccendono la fiamma della passione! Insieme al partner avrete la sensazione di poter fare qualsiasi cosa. Soli: se sperate che una persona vi contatti, il 29 dicembre potrebbe essere il momento in cui finalmente vi chiamerà!

Oroscopo della settimana Pesci: ovunque portate gioia

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui le persone saranno felici di incontrarvi: ovunque andrete porterete gioia! Lasciate alle spalle lo stress causato dal lavoro così che possiate dare il benvenuto a un nuovo inizio! Il 26 dicembre, potreste avere diversi inviti per vedere gli amici. Vi sposterete da un posto all’altro e sarete accolti con entusiasmo. Il 28, è il regalo di fine anno, Giove entra nel vostro segno: ripensate alla primavera e all’inizio dell’estate del 2021. Come vi siete sentiti? Nel lavoro, forse incredibilmente fortunati, ottimisti e speranzosi che tutto sarebbe andato nella giusta direzione. Ebbene, proverete lo stesso stato d’animo! Nel 2022 siete uno dei segni più fortunati dello zodiaco: usate l’abbondanza di Giove a vostro vantaggio, ottenendo con sicurezza il successo che meritate.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: desiderate più passione, più sensualità? Il 30, con la Luna in Scorpione, corteggiate il partner. La serata sarà bollente!

Soli: volete la possibilità di conquistare? Il 30 uscite dalla riservatezza e lanciatevi nell’operazione seduzione! Ma non concedete fiducia a occhi chiusi…