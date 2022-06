Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 25 giugno al 1 luglio 2022

Oroscopo della settimana dal 25 giugno al 1 luglio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 25 giugno al 1 luglio 2022: guadagni inaspettati

Oroscopo Umore Cancro

Lunedì 27 giugno, Marte in Ariete è in buon aspetto con Saturno in Acquario: è il transito ideale per attirare nuovi flussi di entrate e guadagni inaspettati. E’ un’ottima giornata per dare un’occhiata al budget, concentrare l’attenzione sulle entrate e le uscite. Martedì 28 giugno, il Sole nel vostro segno è in dissonanza con Giove: nel lavoro fareste bene a dare il via a una conversazione con il boss e parlare del vostro futuro o quello dell’azienda. Se avete un’attività in proprio, potreste fare qualcosa che vi permetterà di brillare. Evitate la solita modestia. In ogni caso, il passaggio potrebbe spingervi a drammatizzare qualsiasi parola e ce l’avrete con l’universo mondo! Il 29, con la Luna Nuova nel vostro segno, avrete modo di migliorare la vostra immagine professionale, il vostro atteggiamento. Tenete presente che il 2 luglio, con la dissonanza Marte-Plutone probabilmente sarete molto reattivi: nel lavoro, se volete provocate pure un putiferio ma occhio: dovrete sopportarne le conseguenze.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: è una settimana in cui l’orgoglio potrebbe giocare qualche scherzetto. Se il partner dovesse criticarvi o fare commenti poco piacevoli, parlatene anziché chiudervi in un ostinato silenzio.

Soli: il 29 una persona potrebbe stupirvi, toccare le corde più sensibili del vostro cuore. E farà centro…

Oroscopo della settimana Scorpione: ultra motivati a progredire!

Oroscopo Umore Scorpione

Lunedì 27 giugno, con Marte in Ariete in buon aspetto a Saturno in Acquario, è un’ottima giornata per risolvere problemi complicati. Il livello di concentrazione è elevato e siete in grado di capire tutti gli aspetti di una questione che vi ha preoccupato. Potreste inoltre riprendere in mano un progetto che avete lasciato chiuso in un cassetto. Martedì 28 giugno, con la dissonanza Sole in Cancro-Giove in Ariete, potresti acquistare dei biglietti di viaggio a buon prezzo, controllare diverse crociere o pianificare un viaggio davvero avventuroso in giro per il mondo con lo zaino in spalla. Potrebbe volerci un po’ prima di partire ma già da ora potreste studiare le tappe. Il 29, con la Luna Nuova in Cancro sarete ultra motivati ad andare avanti nel vostro percorso professionale. Nei prossimi sei mesi arriverà opportunità dopo l’altra che vi consentirà di progredire. Dite “sì” a collaborare con gli altri, seguire dei corsi e persino viaggiare per lavoro! Con Nettuno in Pesci in moto retrogrado avrete un’idea più chiara di quali idee o progetti vale la pena di perseguire! Infine, il 2 luglio con la dissonanza Marte in Ariete-Plutone retrogrado in Capricorno, sul posto di lavoro cercate di evitare litigi inutili con i colleghi!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: la comunicazione è fondamentale nella relazione e qui farete passi da gigante: nel modo in cui esprimerete i sentimenti e come ascolterete il partner.

Soli: la settimana potrebbe segnare l’inizio di una nuova storia. Una storia d’amore che cambierà totalmente la vostra vita!

Oroscopo della settimana Pesci: pronti a ridurre le spese

Oroscopo Umore Pesci

Lunedì 27 giugno, il buon aspetto tra Marte in Ariete e Saturno in Acquario, potrebbe rendervi parsimoniosi. Potreste ridurre le spese in generale. Esaminate le singole categorie in cui spendete di più. È qui infatti che la tentazione è forte e la forza di volontà è debole… Mercoledì 29 giugno, con il Novilunio in Cancro, rappresenta un viaggio di sei mesi in cui avrete l’opportunità di migliorare attraverso il vostro stile, il talento e l’abilità. Sempre il 29 con il buon aspetto Venere-Giove, vi sentirete particolarmente appagati dal vostro stile di vita, soddisfatti per ciò che avete ottenuto grazie al duro lavoro. Il 2 luglio, con la dissonanza Mercurio in Gemelli-Nettuno retrogrado in Pesci, cercate il modo per migliorare la comunicazione con i colleghi e il boss e le persone care, così da mantenere un equilibrio più facile tra lavoro e vita privata.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 28, è una giornata molto sensuale: sussurrate all’orecchio della dolce metà cosa vorreste fare a porte chiuse. La risposta sarà positiva…

Soli: il 28, il fascino è top, potreste incontrare una persona con cui scatterà un’attrazione irresistibile.