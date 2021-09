Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 25 settembre al 1 ottobre 2021: capirete a chi appoggiarvi per avere supporto

Oroscopo Umore Cancro

Mercurio in Bilancia entra in moto retrogrado: il cammino della settimana potrebbe essere impervio. Il pianeta forma una dissonanza con Plutone: avrete la sensazione che vi nascondano qualcosa, che tramino alle vostre spalle. Calma, anziché agitarvi eventualmente indagate. Il 26, potreste chiamare una persona che non vedete da un po’ e organizzare un incontro farà bene a entrambi. Il 27, potreste modificare l’attuale equilibrio lavoro-famiglia, soprattutto se le basi delle relazioni con le persone care sono solide e vi permettono di dedicarvi più alla professione. Più in generale, questo periodo capirete quando dare la priorità all’uno rispetto all’altro e su chi appoggiarvi per avere supporto.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: nel complesso la settimana è positiva, c’è passione e le emozioni sono intense. Attenzione solo al 1 ottobre, con il partner potrebbe esserci una dura lotta di potere.

Soli: cercate di vivere flirt e avventure senza porvi domande. E’ il modo migliore per vivere le soddisfazioni che puntualmente arriveranno.

Oroscopo della settimana Scorpione: problemi a comunicare

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui passare dalla simpatia all’antipatia nei confronti di chi vi circonda sarà questione di un attimo. E saranno inevitabili problemi di comunicazione. Il 27, Mercurio in Bilancia entra in moto retrogrado: potreste vedere nemico ovunque, sospettare che i colleghi abbiano motivazioni nascoste, vi sentirete a disagio, il dialogo andrà storto soprattutto per colpa vostra. Dal 29 settembre al 2 ottobre, Mercurio in dissonanza con Plutone, potrebbe spingervi a dire o fare la cosa sbagliata. Potreste anche reprimere ciò che invece vorreste dire e ciò causare stress. Tenete presente che il 1 ottobre, il buon aspetto Venere-Plutone sarà d’aiuto a comunicare ovunque in modo più efficace, autentico e gentile: sfruttate al meglio questa giornata!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: amore e aggressività non devono andare a braccetto. In questo modo rischiate di riaccendere vecchie liti… Soli: potreste incontrare un/a ex e capire perché le cose sono andate a finire male. Ma per guarire completamente ci vorrà del tempo. Nuovi incontri? Il 30 qualcuno potrebbe risvegliare il cuore.

Oroscopo della settimana Pesci: fortuna nelle questioni finanziarie

Oroscopo Umore Pesci

Come volete trasformare il vostro lavoro? La fine di settembre vi spinge a un po’ di introspezione, questa settimana sarà utile a capire come sfruttare al meglio il mese di ottobre. Domenica 26 settembre, occhi aperti: attraverso alcune ricerche, potreste scoprire diversi buoni investimenti. In generale, soprattutto nelle questioni finanziarie, la fortuna è al vostro fianco. E’ un buon momento per chiedere anche un prestito in banca, farvi restituire una somma che vi devono. Il 27, Mercurio in Bilancia entra in moto retrogrado: il pianeta potrebbe spingervi a elaborare una strategia per fare passi avanti nella carriera, salire di livello nella professione. Dal 29 al 2 settembre, i passaggi astrali vi permetteranno di progredire ma non senza qualche compromesso. Per realizzare le vostre aspirazioni professionali dovrete impegnarvi seriamente nei contatti. Prendete in considerazione tutte le opzioni che arrivano ma per ora, lasciate le cose in sospeso.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: Il 30 è una giornata a 5 stelle. Con il partner cercate di fare qualcosa di unico, di originale, di estremamente romantico…

Soli: il 1 ottobre, potrebbe scattare un’attrazione che infiammerà il vostro cuore! E se si trattasse dell’anima gemella?