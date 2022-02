Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 26 febbraio al 4 marzo 2022

Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 26 febbraio al 4 marzo 2022: una persona apre la porta al progresso lavorativo

Oroscopo Umore Cancro

Fate un respiro profondo. State per tuffarvi in una settimana molto impegnativa. Il 28 febbraio, è una giornata in cui qualsiasi persona o opportunità sarà d’aiuto a raggiungere le vostre aspirazioni professionali o a movimentare piacevolmente la vita sociale. Il 1 marzo un vostro desiderio potrebbe essere esaudito in modo sorprendente. Potreste incontrare la persona giusta, di cui avete bisogno in questo momento. Potrebbe aprire la porta al progresso lavorativo! Il 2 marzo, La Luna Nuova in Pesci apre un nuovo ciclo che vi permette di esplorare nuove avventure professionali. E’ il momento perfetto per imparare qualcosa di nuovo o per provare qualcosa fuori dalla vostra zona di comfort. Accogliete qualsiasi possibilità si presenti! Il 3 marzo la potente congiunzione Marte-Venere-Plutone in Capricorno può portare alla luce delle verità sui vostri impegni professionali. Potrebbe essere rivelato un dettaglio fondamentale su un collega, socio, cliente o un obbligo. Potete sfruttare la congiunzione per prendere l’iniziativa o porre fine ai vostri impegni.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: nella relazione c’è gioia, rafforzerete il rapporto con il partner, vivrete all’insegna dell’amore!

Soli: un imprevisto potrebbe far entrare l’amore nella vostra vita! Una persona vi stupirà, vi sorprenderà e vi conquisterà.

Oroscopo della settimana Scorpione: modifiche sostanziali nella professione

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui nel lavoro farete sentire la vostra voce! Il 28 febbraio, potreste avere conversazioni importanti riguardanti il lavoro. Venere e Marte vi doteranno di gentilezza e di autorità il che portare equilibrio nel lavoro. E’ un transito fantastico per affrontare eventuali problemi o apportare modifiche sostanziali. Il 1 marzo, la creatività sarà al top! Potreste iniziare a prendere lezioni d’arte oppure suonare in un gruppo o, ancora dare il via con un amico a un’attività online divertente. Il 2, la Luna Nuova in Pesci, parla ancora di creatività. Qualsiasi progetto potrebbe prendere una piega artistica o fantasiosa. Sempre il 2 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano potreste scoprire che i vostri obbiettivi attuali potrebbero cambiare il corso della professione.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 28, il partner vi dirà parole d’amore dolcissime, come non accadeva da tempo. Ed è la conferma del suo attaccamento.

Soli: lunedì, potrebbe arrivare il messaggio di una persona interessante conosciuta di recente. Scriverà che vi ammira o che vi sogna… Potrebbe iniziare una grande storia d’amore.

Oroscopo della settimana Pesci: molto ambiziosi

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui vi renderete conto che l’impegno lavorativo ripaga! Il 28 febbraio, potreste sentire una persona che frequentavate anni fa. Potrebbe cercarvi sui social media e improvvisamente parlerete come se il tempo non fosse passato. Non è escluso un incontro. Al contempo, tenete presente che qualsiasi contatto potrebbe essere d’aiuto al futuro lavorativo. Il 1 marzo, con il buon aspetto Sole-Urano, potreste fare un viaggetto. Il 2 marzo, Marte inizia ad avvicinarsi al segno dell’Acquario: è una giornata in cui adottare un ritmo lento, fare le cose con la massima calma e soprattutto prendere seriamente la cura di voi stessi. Sempre il 2, la Luna Nuova nuova brillerà nel vostro segno, rappresenta un nuovo ciclo di crescita di sei mesi. Sfruttate questa lunazione per capire quale immagine volete dare sul posto di lavoro, comprendere parti di voi stessi e riconoscere il vostro valore attraverso gli altri. Anticipiamo che il 5, con la congiunzione Sole-Giove nel vostro segno, invierà vibrazioni fortunate, sarete pronti a aprirvi a nuove possibilità.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il 2, sarete pronti a rafforzare la relazione e avere una maggiore comprensione del partner. Un pizzico di fantasia, glamour e mistero aggiungeranno un po’ di brio alla situazione.

Soli: è il momento di brillare! Il 2 marzo, è la giornata giusta per inviare un messaggio romantico a chi volete conquistare!