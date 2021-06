Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 26 giugno al 2 luglio 2021: avviare progetti che avete a cuore

Oroscopo Umore Cancro

Il Sole è ancora nel vostro segno ed è un’ottima settimana per avviare progetti e piani che vi stanno a cuore. Il 28 giugno, potrebbe esserci un’opportunità redditizia. Potrebbe trattarsi di una promozione o di un nuovo lavoro. Ma dovrete agire. Il 29 potreste lanciarvi negli acquisti anche on line ma il consiglio astrale è quello di rimandare lo shopping. Non è un buon momento per comprare, potreste successivamente rimanere delusi. Attenzione al 2 e 3 luglio: nessuno potrà mettere in dubbio la vostra gentilezza, l’efficienza ma con la Luna in Ariete sarete molto emotivi e un nulla vi metterà in tutti gli stati.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: settimana serena a parte giovedì e venerdì in cui sarete rompiscatole, non riuscirete a gestire le emozioni.

Soli: martedì e mercoledì sono giornate ideali per conquistare, la Luna in Pesci favorisce incontri importanti.

Oroscopo della settimana Scorpione: cogliere al volo un’opportunità

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui Venere in Leone, il 28, aumenterà il fascino, il carisma, le vostre ambizioni: un mix che consoliderà il vostro successo. Se state cercando lavoro, il 29 è una buona giornata per creare dei contatti attraverso un sito web professionale. Occhio alle giornate del 29 e 30: potreste voler vendicare un affronto o prendervi una rivincita. Potreste sollevare un polverone ma non è detto che ne uscirete vittoriosi. Il 1 e 2, potreste ricevere un’offerta interessante e dovrete coglierla al volo: sapete bene che le buone occasioni raramente si presentano due volte.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: fate in modo, se volete la serenità, di non portare a casa i problemi di lavoro e parlare solo ed esclusivamente di questi.

Soli: Venere in Leone vi rende intraprendenti, pronti a fare di tutto per conquistare un cuore: occhio a esagerare…

Oroscopo della settimana Pesci: motivazione a prova di bomba

Oroscopo Umore Pesci

Se state cercando delle direzioni in grado di offrire una bella evoluzione nella carriera, non mollerete e questa settimana avrete una motivazione a prova di bomba. Segna una nuova partenza, potreste concretizzare un progetto o entrare in società con qualcuno. Tuttavia il 29 se c’è un ritardo nei vostri piani, pazientate. Il 1 luglio, con la Luna nel vostro segno tornerete in pista e non ultimo migliorerà la vostra produttività. Il 2 luglio occhio alle spese, accontentatevi di ciò che avete, senza desiderare ciò che ancora non avete.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: complicità, dolcezza di vivere insieme e guardate al futuro con grande speranza.

Soli: vorreste una storia stabile ma per questa settimana dovrete accontentarvi di qualche flirt piacevole ma superficiale.