Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 27 Febbraio al 5 marzo 2021

Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 27 febbraio al 5 marzo 2021: stabilire un budget

Oroscopo Umore Cancro

Lunedì, qualcosa potrebbe andare storto, ma non in modo grave. Fate un respiro profondo ed evitate discussioni con chi vi circonda. Martedì, è una buona giornata sul fronte finanze: chiedere un prestito, ad esempio, oppure stabilire un budget. Mercoledì e giovedì, un’amicizia con una persona potente o influente, potrebbe rappresentare un passo verso una direzione positiva.

Il fatto che possiate chiamarla se avete bisogno d’aiuto è sicuramente a vostro vantaggio. Al contempo, questa settimana, cercate di sfruttare al massimo il vostro potenziale uscendo dalla vostra zona di comfort.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: ri-scoprite nuovamente il partner, siete disponibili, l’intensità dei sentimenti sarà forte e sarete ricambiati.

Soli: l’amore è in arrivo, in programma ci sono emozioni splendide e molto piccantine.

Oroscopo della settimana Scorpione: la possibilità di guadagnare di più

Oroscopo Umore Scorpione

E’ una settimana in cui potreste avere difficoltà a concentrarvi sul lavoro. Soprattutto lunedì e martedì, potreste essere presi da questioni che vi distrarranno dai compiti che dovete svolgere. Mercoledì e giovedì, con una persona potreste andare molto d’accordo e oltre a diventare buoni amici, scatterà la voglia di collaborare a un’idea o un progetto imprenditoriale.

Se entrambi avete lo stesso livello di ambizione, insieme potreste ottenere il successo. Sul fronte denaro, avete belle possibilità di guadagnare di più: un aumento di stipendio, una promozione… Al contempo, la voglia di spendere, venerdì, sarà parecchia.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: più passione e ardore, rispetto ai giorni passati e la relazione diventa più leggera, meno problematica.

Soli: i pianeti in Pesci vi rendono molto romantici e gli affari di cuore vi regaleranno belle soddisfazioni.

Oroscopo della settimana Pesci: magnetici e affascinanti

Oroscopo Umore Pesci

Nel fine settimana, se avete bisogno di chiarire alcune questioni, il Plenilunio in Vergine, sarà di grande aiuto e vi sentirete sollevati. In ogni caso, evitate spese pazze: sabato e domenica avete davvero la mani bucate! Lunedì, circola insoddisfazione, nel lavoro penserete che non guadagnate quanto meritate.

Visto che siete combattivi, perché non chiedere un aumento o persino iniziare a inviare il CV ad altre aziende? Mercoledì e giovedì, sarete simpatici, magnetici, affascinanti e l’effetto calamita vi metterà in grado di attirare le persone, nasceranno nuove amicizie.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: mercoledì e giovedì saranno giornate top con il partner, vivrete emozioni splendide, dimostrerete entrambi in pieno i reciproci sentimenti.

Soli: il modo di parlare conquisterà senza alcun dubbio chi avete di fronte, sarà affascinato/a dalla verve, dalla sensualità e dal fascino!