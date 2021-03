Oroscopo della settimana dal 27 al 2 aprile marzo 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 27 marzo al 2 aprile 2021: chiudere un capitolo

Oroscopo Umore Cancro

Il Plenilunio in Bilancia del 28 mette in luce ciò che funziona o meno nel nel vostro settore della casa, della famiglia: problemi e disagi che avete affrontato ora andranno risolti. Ricordate: la vostra vita privata ha un impatto diretto sul modo in cui agite in quella pubblica. Il 31, avrete una buona opportunità per assumere un serio impegno nel lavoro. Potrebbe comportare una separazione o un nuovo inizio ma di sicuro vi aiuterà a chiudere un capitolo.

Più in generale, ovunque e con chiunque evitate battibecchi, non scattate come molle e anziché competere puntate a collaborare.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: potreste essere un po’ impulsivi, persino aggressivi e scatenare delle tensioni che potreste evitare.

Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma la conquista andare per le lunghe e mettere a dura prova la vostra pazienza. Calma, non precipitate le cose.

Oroscopo della settimana Scorpione: sesto senso al top

Oroscopo Umore Scorpione

Con il Sole e Venere in Ariete che sostano nel vostro settore del lavoro, la tentazione di fare le cose per conto vostro – forse per un eccesso di ottimismo – potrebbe essere più forte che mai. Ma il Plenilunio in Bilancia del 28 indica che chiedendo una mano agli altri, tutto si snoderà più velocemente. Meno ore di lavoro e la possibilità di rilassarvi e, volendo riflettere su voi stessi, sui vostri bisogni interiori e spirituali.

Grazie all’aspetto tra Mercurio-Nettuno e Plutone, il sesto senso è al top: vi permetterà di valutare persone e situazioni e non sbaglierete un colpo.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: il 28 in programma c’è una serata romantica con la dolce metà con tanto di luci soffuse e petali di fiori sul letto.

Soli: Se state cercando l’amore, potreste incontrare una persona con cui scatterà immediatamente un’attrazione. Il cuore batterà forte.

Oroscopo della settimana Pesci: portare a termine ciò che iniziate

Oroscopo Umore Pesci

Con la Luna Piena in Bilancia del 28, sarete spinti a saldare i vostri debitucci, a riflettere su eventuali investimenti e dovreste individuare le occasioni per migliorare la situazione finanziaria. Nel corso della settimana, inoltre, potreste ricevere un piccolo bonus e ciò vi permetterà di anticipare un pagamento.

In generale, nel lavoro cercate di portare a termine ciò che iniziate. Fare una cosa alla volta, sarà l’atteggiamento mentale migliore. Tenete presente che il buon aspetto Mercurio-Nettuno-Plutone, questa settimana vi permette di stabilire una buona intesa con chi vi circonda, appianare le tensioni.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: martedì e mercoledì, avrete idee sexy a trilioni e sono due giornate magiche per riaccendere il desiderio.

Soli: anche per voi, le giornate di cui sopra, sono all’insegna della sensualità. Uscite e farete degli incontri molto promettenti, legami che dureranno nel tempo.