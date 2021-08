Oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 28 agosto al 3 settembre 2021: occhio all’0stinazione

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui l’entrata di Mercurio in Bilancia, il 30, vi rende molto determinati e al contempo ostinati – forse per un malinteso senso dell’orgoglio . e se direte un “no” nessuno sarà in grado di farvi cambiare idea! Il 31, se state aspettando qualcosa, potrebbe arrivare in ritardo o non accadere affatto. Potreste sentirvi frustrati ma forse con qualche telefonata sarete in grado di smuovere le acque. il 2 settembre, ricordate che essere gentili non vuol dire omettere cose che vanno dette. Con la dissonanza Marte-Nettuno la tendenza sarà quella di voler tacere, chiudere un occhio ed evitare conversazioni importanti. Il 3, potreste capire che c’è un modo per comunicare la fredda e dura verità pur rispettando la sensibilità della persona con cui parlate.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: potreste avere difficoltà a esprimere le emozioni o a dire apertamente ciò che non va. Preferirete tenere tutto dentro…

Soli: la possibilità di dare il via a una storia c’è tutta ma voi sarete esitanti. Prima di impegnarvi, allora, prendete tempo.

Oroscopo della settimana Scorpione: lavorando da soli darete il meglio

Oroscopo Umore Scorpione

A partire da questa settimana, potreste scoprire che lavorare da soli, in silenzio vi permetterà di dare il meglio. Mercurio in Bilancia, dal 30, sosta alle spalle del vostro segno e avrete voglia di stare per conto vostro: concentratevi dunque su ciò che dovete svolgere e i risultati saranno splendidi. Ma non solo, potreste sviluppare ottime idee. Il 2 settembre, potrebbe essere difficile impegnarvi in qualche sogno chiuso in un cassetto, penserete sia tempo perso. Ed è un errore: ricordate che la differenza tra voi e chi realizza i suoi sogni è che credeva nella capacità di farcela! Il 3, avrete perfettamente sotto controllo la gestione, la qualità, il tempo di lavoro: ottimizzerete il tutto, sarete molto motivati a progredire. Svolgerete qualsiasi impegno con piacere. E non è poco!

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: da mercoledì a venerdì, l’atmosfera sarà tenera, dolce, all’insegna delle coccole e delle attenzioni!

Soli: i sentimenti nei confronti di una persona, saranno un po’ complicati. Vi chiederete se sia solo amicizia o qualcosa di più…

Oroscopo della settimana Pesci: come impegnate il tempo, le energie e il denaro?

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui è indispensabile portare a termine gli impegni, stilare una lista delle priorità, mettere ordine nelle mail: non dovete rimandare! Con Mercurio in Bilancia, dal 30, è tempo di ripensare anche al mondo in cui impegnate il tempo, le energie e il denaro Forse dovreste canalizzare in qualcosa di nuovo. Il 2 settembre, con la dissonanza Marte-Nettuno, potreste diventare imprudenti, complicare o persino bloccare le situazioni . La cosa migliore è agire senza precipitarvi, ovvero riflettere e parlare con cautela. Il 3 settembre, concedetevi una pausa, rilassatevi: vi permetterà di essere ancor più produttivi. Più in generale, è la settimana ideale per fare il punto, veder chiaro nella vostra situazione e capire cos’è che volete veramente.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: teneri progetti a due, i cuori vibrano all’unisono! E voi sarete amabili, in particolare da mercoledì a venerdì.

Soli: a parte lunedì e martedì in cui sarete nervosi, le altre giornate darete il via alla conquista. E non vi accontenterete di poco…