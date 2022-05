Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 28 maggio al 3 giugno 2022

Oroscopo della settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 28 maggio al 3 giugno 2022: progressi nel lavoro

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui dovete prendere le cose con calma, rallentare il ritmo. Sabato 28 maggio, Venere entra in Toro nel vostro settore del sociale. E’ un ottimo momento per fare nuove amicizie anche se userete i contatti per trarre vantaggio personale. Incontrare persone online sarà d’aiuto a realizzare i vostri sogni. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete potrebbe accadere qualcosa di meraviglioso in linea con le vostre aspirazioni. Potreste ricevere l’offerta di lavoro ideale. Un lavoro per il quale avete fatto un colloquio si concluderà con una proposta o ancora una conversazione con il boss riguardante la vostra posizione, sarà molto positiva. Lunedì 30 maggio c’è la Luna Nuova in Gemelli. Prendete del tempo per pensare a ciò che avete realizzato nell’ultimo anno, gli alti e i bassi. E’ il momento di guardare a ciò che deve essere scartato per alleggerire il carico: il prossimo mese inizierà il vostro anno lunare ed è un buon momento per mettere ordine nei pensieri. Il 1 giugno, Mercurio in Toro entra in modo diretto: qualsiasi problema di comunicazione all’interno delle relazioni professionali può essere risolto.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: il 28 è una giornata molto romantica: organizzate una serata sensuale con il partner e preparate una cena deliziosa con tanto di candele, buona musica e dessert. Soli: troverete la felicità e l’equilibrio nelle relazioni di amicizia. Ciò non significa che non farete incontri d’amore, ma l’amicizia vi darà tutto ciò di cui avete bisogno, un senso di sicurezza.

Oroscopo della settimana Scorpione: guadagnare denaro extra

Oroscopo Umore Scorpione

Sabato 28, Venere entra in Toro, segnala un periodo di amore sensuale e di affetto. Se siete soli, le cose potrebbero cambiare entro la fine del prossimo mese: qualsiasi storia inizierà ora, diventerà importante. Domenica 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete, sarete inarrestabili! Questo slancio vi permetterà di concentrarvi sugli impegni e portare a termine il lavoro. Usate questa energia per realizzare tutto ciò che è presente sulla vostra lista di cose da fare! Lunedì 30 maggio, con la Luna Nuova in Gemelli la vostra attenzione si rivolge alle finanze e ci sono alcune opportunità per guadagnare denaro extra. Se avete una piccola impresa, potreste ampliare il raggio d’azione o trovare altri clienti. I vecchi clienti portano nuovi clienti e l’elenco crescerà. Il 1 giugno, Mercurio in Toro torna in moto diretto: chiarirete qualsiasi problema di comunicazione riguardante gli accordi di lavoro ma non solo, può essere un momento fantastico per prendere in considerazione le nuove opportunità emerse durante il moto retrogrado del pianeta.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: Venere in Toro contribuisce all’armonia e alla pace nella relazione, vivrete bei momenti. In ogni caso, cercate di essere tolleranti… Soli: in caso di incontro con nuove persone, prima di dare il massimo assicuratevi che abbiano gli stessi vostri valori. A parte questo, come detto sopra, un’attrazione potrebbe trasformarsi in una relazione in piena regola.

Oroscopo della settimana Pesci: fortuna nelle finanze

Oroscopo Umore Pesci

E’ una settimana in cui potreste essere fortunati sul fronte finanze! Il 28 maggio le conversazioni scorreranno facilmente: Venere entra in Toro nel vostro settore della comunicazione. Nelle prossime settimane farete delle chiacchierate con vicini, fratelli e amici così da approfondire le relazioni. Il 29 maggio, con la congiunzione Marte-Giove in Ariete, è un ottimo momento per aumentare di parecchio le entrate. Anche se dovrete competere con qualcuno: vincere darà nuovo slancio alla vostra autostima perché sarete sicuri delle vostre capacità. La congiunzione potrebbe accentuare il desiderio di cercare opportunità ben pagate, vi candiderete e avrete colloqui per nuove posizioni lavorative. Il 30 maggio, con la Luna Nuova in Gemelli, in casa c’è qualcosa di nuovo. È possibile che qualcuno stia tornando o si stia trasferendo e l’atmosfera sarà diversa. O forse aggiungerete nuovi mobili e ciò cambierà l’energia dell’intera abitazione. Apportare modifiche nell’abitazione oggi vi farà sentire bene! Al contempo il Novilunio vi offre la possibilità di raggiungere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Stabilite e comunicate i vostri confini e le vostre aspettative così da godere di un equilibrio più produttivo e più sano. Il 1 giugno, Mercurio in Toro torna in moto diretto: sfruttate il passaggio per chiarire conversazioni andate storte. Potreste inoltre riscontrare meno difficoltà tecniche con i dispositivi o problemi ad andare e tornare dal lavoro.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: ottima settimana per migliorare le condizioni di vita scegliendo una casa giusta o facendo dei lavori in quella in cui vivete. Se siete in freddo, ci sarà una riconciliazione.

Soli: Venere in Toro scatena la vostra di divertirvi, flirtare, conquistare. Avrete la possibilità di fare un incontro che farà battere forte il cuore. Probabilmente con qualcuno che già conoscete.