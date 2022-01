Oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022

Oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 29 gennaio al 4 febbraio 2022: stringere solide alleanze

Oroscopo Umore Cancro

Il 29 gennaio, Venere in Capricorno riprende il moto diretto: ritroverete l’armonia in tutte quelle relazioni in cui c’erano delle tensioni. Ora, inoltre, sarà più facile stringere alleanze che andranno avanti nel tempo. Il 30, potreste pensare di mettervi in affari con un amico. Attraverso le reciproche abilità e competenze, potreste fare grandi progressi. È importante darvi da fare. Altrimenti, i vostri “incontri” saranno solo chiacchiere davanti a un caffè. Il 1 febbraio, la luna nuova in Acquario potrebbe far arrivare una nuova proposta di lavoro. Ed è il momento giusto per prendere in considerazione nuove attività professionali o collaborazioni su cui investire. Potreste entrare in affari con qualcuno o apportare un cambiamento finanziario significativo. Di qualunque cosa si tratti potrebbe essere una trasformazione per voi un’ insolita. Il 4 febbraio, Mercurio in Capricorno riprenderà il moto diretto: il transito rappresenta un’opportunità per esaminare in modo mirato i pro e i contro dei vostri potenziali impegni di lavoro.

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: la relazione con il partner oscillerà, così come il vostro umore. A volte sentirete i il bisogno di confidarvi e la dolce metà dovrà essere disponibile. In altri momenti rivendicherete l’indipendenza e la libertà.

Soli: potreste dare il via a una storia ma se volete andare avanti, è consigliabile non pretendere troppo dalla persona. Per alcuni Cancro, in vista c’è un colpo di fulmine!

Oroscopo della settimana Scorpione: consolidare i progetti

Oroscopo Umore Scorpione

La settimana si apre il 29 gennaio: Venere in Capricorno riprende il moto diretto ed eventuali tensioni presenti nelle relazioni, iniziano ad allentarsi. Dopo settimane di problemi di comunicazione, siete finalmente in grado di avere nuovamente conversazioni amichevoli. Il 30 gennaio la dissonanza Sole-Urano vi spinge a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata, Il transito mette in luce ciò che dovete cambiare o adattare per soddisfare obblighi e responsabilità in tutti i settori della vostra vita. Sarà più facile attuare un piano con la Luna Nuova in Acquario del 1 febbraio. Il passaggio apre un nuovo ciclo nella vostra vita privata, la vostra attenzione sarà concentrata sull’abitazione. Potrebbe essere il ciclo lunare perfetto per dare il via a un’attività – anche secondaria – da casa, attuare progetti domestici o ritrovare l’armonia con i familiari. La Luna Nuova potrebbe anche essere un incentivo per uscire dal guscio professionale! Dal 4 febbraio, quando Mercurio in Capricorno riprenderà il moto diretto sarà più facile consolidare i vostri progetti.

Oroscopo Amore Scorpione

in coppia: mettere il partner su un piedistallo è un errore. Se doveste rendervi conto che ha, come tutti, dei difetti rimarreste delusi e non li perdonereste. Ma a conti fatti sarete voi ad aver commesso l’errore di essere irrealistici.

Soli: evitate di prendere i desideri per realtà! Siete irresistibili, è innegabile, ma la persona che vi attrae forse non è disponibile. Non pensate di avere la vittoria in tasca.

Oroscopo della settimana Pesci: nuove e utili relazioni

Oroscopo Umore Pesci

Questa settimana, una nuova energia fa entrare nuove persone nella vostra vita, la cerchia delle amicizie si sta ampliando. Il 29, Venere in Capricorno riprende il moto diretto nel vostro settore delle amicizie. E’ un grande giorno per stringere nuove relazioni, soprattutto con persone che potrebbero aiutarvi nel lavoro o nella vita personale. Il 30 gennaio, la dissonanza Sole-Urano indica che dovete mollare qualsiasi mentalità stagnante o fissa in modo da poter avere conversazioni più aperte sul lavoro. Su un altro piano: se sognate dei numeri giocateli al lotto! Il 1 febbraio, la Luna Nuova in Acquario al vostro segno annuncia che i contatti vi porteranno a nuovi lavori, relazioni e ottimi consigli sugli investimenti. Più nuove persone incontrerete, più opportunità avrete!

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: per ora nella relazione, anche se vorreste, non cambiate nulla! Lo farete dal 4 febbraio quando Mercurio riprenderà il moto diretto. Ripartirete su nuove basi, più solide e più entusiasmanti.

Soli: se volete ricevere, dovete essere anche pronti a dare. Le relazioni a senso unico portano sempre alla frustrazione.