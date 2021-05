Oroscopo della settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2021 per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Vediamo ora l’oroscopo della settimana per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo della settimana Cancro dal 29 maggio al 4 giugno 2021: Venere nel vostro segno annuncia un periodo fortunato

Oroscopo Umore Cancro

E’ una settimana in cui Venere fa il suo ingresso nel vostro segno: da giovedì annuncia un periodo fortunato, anche perché formerà un aspetto armonioso con Giove in Pesci e lavoro o vita personale arriveranno belle opportunità! Lunedì 31 maggio, sarete molto presi dalle persone care, desiderate che stiano bene ma non dimenticate quello che voi volete veramente! Pensate anche alle vostro esigenze.

Il 3, con la Luna in Pesci l’ottimismo sarà al top, potrete realizzare qualche ambizione e al boss non sfuggirà l’impegno e il dinamismo. Di sicuro avete le carte in regola per riuscire!

Oroscopo Amore Cancro

In coppia: Venere in Cancro vi farà sentire su una nuvola rosa, piena d’amore e romanticismo!

Soli: grazie a Venere, sarete attraenti, desiderabili e arriveranno belle opportunità d’amore.

Oroscopo della settimana Scorpione: una somma di denaro rimpolpa il portafoglio

Oroscopo Umore Scorpione

L’accoppiata Venere in Cancro-Giove in Pesci, questa settimana farà arrivare belle opportunità. La creatività sarà al top e dovrete sfruttarla pienamente! E’ possibile una fortuna inaspettata: un’entrata in più di denaro rimpolperà il portafoglio! In ogni caso occhio alle mani bucate… Domenica 30 andrete d’accordo con l’universo mondo, sarete particolarmente affettuosi! Il 31, se avete bisogno di una mano, dovete solo chiedere: le porte saranno aperte.

Il 3 giugno, fate pure dei progetti poiché determinati e motivati come siete sicuramente riuscirete a concretizzarli.

Oroscopo Amore Scorpione

In coppia: grande romanticismo, grazie a Venere, con il partner c’è una splendida intesa e splendida complicità.

Soli: l’arrivo di Venere in Cancro vi fa brillare, avete voglia di conquista, di affascinare. Farete vostro un cuore in un batter di ciglia.

Oroscopo della settimana Pesci: ritrovare lo slancio e la motivazione

Oroscopo Umore Pesci

Con Mercurio in moto retrogrado, se avete progetti per la casa o la famiglia – ad esempio un trasloco o una ristrutturazione – potrebbero verificarsi dei ritardi. Ma è una settimana in cui anche nel lavoro le situazioni rallentano, compresa la possibilità di un miglioramento. Forse siete stanchi e sognate le vacanze ma per ora, impegnatevi nella realtà!

Tanto più che dal 2 giugno, l’arrivo di Venere in Cancro in buon aspetto con Giove nel vostro segno, promette un momento fortunato, tutto inoltre vi sembrerà più facile da ottenere. Ritroverete lo slancio, la motivazione e l’equilibrio emotivo.

Oroscopo Amore Pesci

In coppia: il buon aspetto Venere-Giove è foriero di felicità, di belle promesse, di sentimenti che riscalderanno il cuore!

Soli: l’aspetto astrale di cui sopra indica un periodo incredibilmente romantico, vivrete una splendida storia d’amore!